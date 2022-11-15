Інквізитори від природи. 400 млн років тому дерева "задушили" корінням живе в океані

Дослідники вважають, що поява коренів у дерев спричинила низку масових вимирань в океані.

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Морське середовище пережило низку масових вимирань протягом девонського періоду — від 360 до 420 мільйонів років тому. Особливо руйнівним для підводного світу стало масове вимирання наприкінці цього періоду, яке винищило 60% жителів океану, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених з Університету Індіани, Університету в Індіанаполісі та Університету Саутгемптона у Великій Британії зосередилися на аналізі каміння з дна древніх озер та узбережжя Гренландії та Шотландії. Дослідники припускають, що розвиток кореневої системи, що проникає, у дерев 400 мільйонів років тому могло спровокувати серію масових вимирань в океані.

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У міру того, як рослини віддалялися від джерел води, вони впивалися корінням у землю все глибше у пошуках нових джерел поживних речовин. У якийсь момент, як припускають вчені, коріння мало почати висмоктувати фосфор із мінералів, прихованих під землею. Після того, як дерево вмирало і розкладалося, речовини в його біомасі розчинялися в ґрунтових водах і потрапляли у море.

Передбачається, що кореневі системи згодом ставали дедалі складнішими й просувалися вглиб суші — в результаті кількість фосфору, що потрапляє до океанів, лише зростала.

За словами співавтора дослідження Габріеля Філіппеллі, проаналізувавши каміння з морського дна, вони з колегами склали певну шкалу поживних імпульсів того періоду. Результати дослідження показують, що складні кореневі системи, мабуть, наповнили океан поживними речовинами, а їх надлишок призвів до масового зростання водоростей. Таке швидке і рясне цвітіння водоростей виснажило б більшу частину кисню в океанах, ставши каталізатором масових вимирань у морі.

Вчені провели хімічний аналіз каменів та виявили відмінності у кількості фосфору, що є присутнім в озерному середовищі. Однак більшість каменів все ж таки показують, що 400 мільйонів років тому відбулися глобальні та швидкі зміни.

Дослідники виявили, що періоди підвищення рівня фосфору в океані збігаються з великими вимираннями морських мешканців, тобто підвищений вміст поживних речовин відіграв одну з ключових ролей.

Сьогодні дерева вже не становлять такої загрози для мешканців океанів, як це було 400 мільйонів років тому, коли вони лише з'явилися на сцені. Тому є пояснення: ґрунт на суші тепер значно глибший — це дозволяє фосфору ховатися далеко за межами досяжності коренів. Проте вчені вважають, що розслаблятися рано — те, що відбувається сьогодні, має тривожні закономірності з тим, що відбувалося на Землі мільйони років тому.

Дослідники виявили, що протягом девону рівень вуглекислого газу та кисню в атмосфері був таким самим, що й останніми роками. Тоді зміни були пов'язані з розвитком рослинного життя, а сьогодні вони безпосередньо пов'язані з діяльністю людини. Забрудненню від добрив та органічних відходів не потрібне коріння дерев, щоб потрапити в океан, людство чудово справляється з цим завданням саме. У результаті в океані утворюються "мертві зони", де рівень кисню критично низький.

Раніше Фокус писав про те, що підводний ліс в океані вдвічі більший за територію Індії.