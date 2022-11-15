Инквизиторы от природы. 400 млн лет назад деревья "задушили" корнями живое в океане

Исследователи считают, что появление корней у деревьев стало причиной ряда массовых вымираний в океане.

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Морская среда пережила ряд массовых вымираний в течение девонского периода — от 360 до 420 миллионов лет назад. Особенно разрушительным для подводного мира стало массовое вымирание в конце этого периода, которое истребило 60% жителей океана, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Университета Индианы, Университета в Индианаполисе и Университета Саутгемптона в Великобритании сосредоточились на анализе камней со дна древних озер и побережья Гренландии и Шотландии. Исследователи предполагают, что развитие проникающей корневой системы у деревьев 400 миллионов лет назад могло спровоцировать серию массовых вымираний в океане.

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По мере того, как растения удалялись от источников воды, они впивались корнями в землю все глубже в поисках новых источников питательных веществ. В какой-то момент, как предполагают ученые, корни должны были начать высасывать фосфор из минералов, скрытых под землей. После того, как дерево умирало и разлагалось, вещества в его биомассе растворялись в грунтовых водах и попадали в море.

Предполагается, что корневые системы со временем становились все сложнее и продвигались вглубь суши — в результате количество фосфора, попадаемого в океаны, только росло.

По словам соавтора исследования Габриэля Филиппелли, проанализировав камни с морского дна, они с коллегами составили некую шкалу питательных импульсов того периода. Результаты исследования показывают, что сложные корневые системы, по видимому, наводнили океан питательными веществами, а их избыток привел к массовому росту водорослей. Такое быстрое и обильное цветение водорослей истощило бы большую часть кислорода в океанах, тем самым став катализатором массовых вымираний в море.

Ученые провели химический анализ камней и обнаружили различия в количестве фосфора, присутствующего в озерной среде. Однако большинство камней все же показывают, что 400 миллионов лет назад произошли глобальные и быстрые изменения.

Исследователи обнаружили, что периоды повышения уровня фосфора в океане совпадает с крупными вымираниями морских обитателей — то есть повышенное содержание питательных веществ сыграло одну из ключевых ролей.

Сегодня деревья уже не представляют такой угрозы для обитателей океанов, как это было 400 миллионов лет назад, когда они только появились на сцене. Тому есть объяснение: почва на суше теперь значительно глубже — это позволяет фосфору скрываться далеко за пределами досягаемости корней. Тем не менее ученые считают, что расслабляться рано — то, что происходит сегодня имеет тревожные закономерности с тем, что происходило на Земле миллионы лет назад.

Исследователи обнаружили, что в течение девона уровень углекислого газа и кислорода в атмосфере был таким же, что и в последние годы. Тогда изменения были связаны с развитием растительной жизни, а сегодня они непосредственно связаны с деятельностью человека. Загрязнению от удобрений и органических отходов не нужны корни деревьев, чтобы попасть в океан, человечество отлично справляется с этой задачей само. В результате в океане образуются "мертвые зоны", где уровень кислорода критически низок.

Ранее Фокус писал о том, что подводный лес в океане вдвое больше территории Индии.