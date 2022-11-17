Камені та дощ. Вчені з'ясували, як життя на Землі рятувалося від вимирання мільйони років

За свою 4,5-мільярдну історію Земля пережила безліч небезпечних періодів, але щоразу клімат нарешті змінювався в інший бік, і тому є пояснення.

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Кліматична катастрофа, яка загрожує людству, далеко не перша на Землі і, найімовірніше, не остання. Однак протягом мільярдів років життя на планеті продовжувало рятуватися від вимирання, і вчені припускають, що цьому є пояснення, пише New Atlas.

У новому дослідженні команда вчених із Массачусетського технологічного інституту перелопатила кліматичні дані за останні 66 мільйонів років і виявила якийсь стабілізуючий механізм, який діє на Землі в масштабі 100 тисяч років і не дає глобальним температурам планети досягти точки неповернення.

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Відомо, що за свою історію завдовжки 4,5 мільярда років Земля пережила безліч масштабних вивержень вулканів, які значно підвищували глобальну температуру на планеті, а в інші періоди Земля буквально перетворювалася на величезну снігову кулю. Але так чи інакше зрештою клімат змінювався в інший бік — попри те, що на Землі відбулася низка масових вимирань, життю на планеті все ж таки вдалося зберегтися.

У новому дослідженні вчені вирішили відповісти на головне питання — що завадило Землі досягти нестримного парникового ефекту та уникнути долі Венери, яку він перетворив на пекельну планету.

Вчені і раніше припускали, що існує певний механізм, який дозволяє утримувати глобальні температури в стабільному, тобто придатному для життя діапазоні.

Під час дослідження вчені вивчили кілька масштабних наборів даних про глобальні температурні рекорди на Землі, починаючи з вимирання динозаврів 66 мільйонів років тому. Вчені вивчили хімічний склад крихітних морських скам'янілостей, а також керни антарктичного льоду.

Після цього дослідники застосували математичну систему для пошуку закономірностей в отриманому наборі даних. Використовуючи стохастичне диференціальне рівняння, вони проаналізували середні глобальні температури в пошуках закономірностей у їхній стабілізації в різних часових масштабах — від десятків, сотень тисяч років і до мільйонів.

За словами співавтора дослідження Костянтина Арншайдта, вчені виявили, що без будь-якого стабілізуючого механізму коливання глобальної температури Землі мали б виглядати екстремальніше у великих часових періодах, ніж у менших. Але це не зовсім так у межах мільйонів років — у результаті вчені дійшли висновку, що стримуючий механізм все ж таки існує і він працює в масштабах 100 тисяч років.

Дослідники припускають, що цей стримуючий механізм є "силікатним вивітрюванням" — дощова вода вимиває і вивітрює силікатні породи на поверхню, де вони вступають у хімічні реакції, які збільшують швидкість поглинання вуглецю з атмосфери Землі, потім вони переносяться в океан і утворюють відкладення. Чим більше вуглекислого газу в атмосфері планети, тим швидше відбуватиметься цей процес.

Математична модель передбачає, що подібне "силікатне вивітрювання" відбувається в масштабі 100 тисяч років і відмінно підходить для того, щоб бути стримуючим механізмом. Втім, вчені зазначають, що відсутність такого механізму стримування в розрізі мільйонів років все ще залишає шанс на банальний успіх.

За словами Арншайдта, вчені розділилися на два табори: одні вважають, що це сліпа удача, інші вірять у існування механізму стримування. Однак, на думку вченого, істина, найімовірніше, знаходиться десь посередині — механізм стримування дозволив стримати критичні кліматичні зміни, але й удача також відіграла свою роль.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили острів, який нагрівається в 13 разів швидше за решту суші.