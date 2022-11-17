Камни и дождь. Ученые выяснили, как жизнь на Земле спасалась от вымирания миллионы лет
За свою 4,5-миллиардную историю Земля пережила множество опасных периодов, но каждый раз климат в конце-концов менялся в другую сторону, и тому есть объяснение.
Климатическая катастрофа, которая угрожает человечеству, далеко не первая на Земле и, вероятнее всего, не последняя. Однако на протяжении миллиардов лет жизнь на планете продолжала спасаться от вымирания, и ученые предполагают, что этому есть объяснение, пишет New Atlas.
В новом исследовании команда ученых из Массачусетского технологического института перелопатила климатические данные за последние 66 миллионов лет и обнаружила некий стабилизирующий механизм, который действует на Земле в масштабе 100 тысяч лет и не дает глобальным температурам на планете достигнуть точки невозврата.
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Известно, что за свою историю длиной в 4,5 миллиарда лет Земля пережила множество масштабных извержений вулканов, которые значительно повышали глобальную температуру на планете, а в другие периоды Земля буквально превращалась в огромный снежный ком. Но так или иначе в конце концов климат менялся в другую сторону — несмотря на то, что на Земле произошел ряд массовых вымираний, жизни на планете все же удалось сохраниться.
В новом исследовании ученые решили ответить на главный вопрос — что помешало Земле достичь безудержного парникового эффекта и избежать участи Венеры, которую он превратил в адскую планету.
Ученые и раньше предполагали, что существует некий механизм, который позволяет удерживать глобальные температуры в стабильном, то есть пригодном для жизни, диапазоне.
В ходе исследования ученые изучили несколько масштабных наборов данных о глобальных температурных рекордах на Земле, начиная с вымирания динозавров 66 миллионов лет назад. Ученые изучили химический состав крошечных морских окаменелостей, а также керны антарктического льда.
После исследователи применили математическую систему для поиска закономерностей в полученном наборе данных. Используя стохастическое дифференциальное уравнение они проанализировали средние глобальные температуры в поисках закономерностей в их стабилизации в разных временных масштабах — от десятков, сотен тысяч лет и до миллионов.
По словам соавтора исследования Константина Арншайдта, ученые обнаружили, что без какого-либо стабилизирующего механизма колебания глобальной температуры Земли должны были бы выглядеть более экстремально в больших временных периодах, чем в меньших. Но это не совсем так в рамках миллионов лет — в результате ученые пришли к выводу, что сдерживающий механизм все же существует и он работает в масштабах 100 тысяч лет.
Исследователи предполагают, что этот сдерживающий механизм представляет собой "силикатное выветривание" — дождевая вода вымывает и выветривает силикатные породы на поверхность, где они вступают в химические реакции, которые увеличивают скорость поглощения углерода из атмосферы Земли, после они переносятся в океан и образуют отложения. Чем больше углекислого газа в атмосфере планеты, тем быстрее будет происходить этот процесс.
Математическая модель предсказывает, что подобное "силикатное выветривание" происходит в масштабе 100 тысяч лет и отлично подходит для того, чтобы быть сдерживающим механизмом. Впрочем ученые отмечают, что отсутствие подобного механизма сдерживания в разрезе миллионов лет все еще оставляет шанс на банальную удачу.
По словам Арншайдта, ученые разделились на два лагеря: одни считают, что это слепая удача, другие верят в существование сдерживающего механизма. Однако, по мнению ученого, истина, вероятнее всего, находится где-то посередине — сдерживающий механизм позволил сдержать критические климатические изменения, но и удача также сыграла свою роль.
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