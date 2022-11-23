Пурхай, як метелик. Названі 4 кроки, які допоможуть прокидатися бадьорими та у гарному настрої

Усього кілька простих дій допоможуть значно покращити самопочуття вранці.

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Недосип, сонливість, втрата уваги та багаторазове натискання повтору будильника — кожен із нас стикався з таким ранком. Проте вчені, схоже, знайшли спосіб покласти цьому край, пише Science Alert.

Нове дослідження групи вчених з Каліфорнійського університету в Берклі виявило чотири ключові речі, які допоможуть нам прокидатися в кращому настрої та концентрації.

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Загалом у дослідженні взяли участь трохи понад 800 осіб, більшість із яких була близнюками — це дозволило вченим відфільтрувати варіації, зумовлені генетикою. Протягом двох тижнів реципієнти носили трекер-браслети, які відстежували їх сон та активність, а також апарати для спостереження за рівнем цукру в крові.

Вчені також фіксували споживання їжі, фізичну активність, характер сну та увага реципієнтів під час цього періоду. В результаті дослідники виявили, що всього 4 прості правила допоможуть значно спростити життя.

Сон

За словами провідного автора дослідження, нейробіолога Рафаеля Валата, вони з колегами виявили, що сон відіграє важливу роль у тому, в якому настрої ми прокидаємося вранці — особливо його тривалість, час та ефективність.

Вважається, що триваліший сон і пізніше пробудження, якщо порівняти зі звичайним, безпосередньо пов'язані з поліпшенням нашої ранкової уваги.

Фізичні вправи

Вчені виявили, що на настрій та концентрацію вранці також впливає активність упродовж попереднього дня. Вищий рівень активності вдень пов'язаний із тривалішим і менш порушеним сном уночі, а це, зі свого боку, підвищує наше самопочуття вранці.

Сніданок

Дослідження показало, що сніданок з великою кількістю вуглеводів призводить до підвищення рівня бадьорості, тоді як багатий на білки сніданок має протилежний ефект.

Рівень цукру в крові

Дослідники виявили, що напій із чистою глюкозою, випитий після сніданку, призводить до зниження нашої уваги. Водночас дослідники помітили, що нижчий рівень глюкози в крові спостерігається після того, як учасники дослідження з'їли сніданок з високим вмістом вуглеводів, що підвищує нашу увагу.

За словами Валата, те, як наш організм переробляє їжу, відіграє важливу роль — занадто багато цукру призведе до падіння рівня цукру в крові, а не до його припливу вранці.

Дослідники також виявили, що на наше самопочуття вранці також впливають такі фактори, як настрій та вік, однак, на жаль, це ми контролювати не можемо. Тому дослідники радять звернути увагу на чотири пункти вище, щоб значно покращити свій ранок.

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