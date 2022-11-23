Порхай, как бабочка. Названы 4 шага, которые помогут просыпаться бодрыми и в хорошем настроении

Всего несколько простых действий помогут значительно улучшить самочувствие бдительность по утрам.

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Недосып, сонливость, потеря бдительности и многократное нажатие повтора будильника — каждый из нас сталкивался с подобным по утрам. Однако ученые, похоже, нашли способ положить этому конец, пишет Science Alert.

Новое исследование группы ученых из Калифорнийского университета в Беркли обнаружило четыре ключевые вещи, которые помогут нам просыпаться в лучшем расположении духа и концентрации.

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В общей сложности в исследовании приняли участие чуть более 800 человек, большинство из которых являлись близнецами — это позволило ученым отфильтровать вариации, обусловленные генетикой. В течение двух недель реципиенты носили трекер-браслеты, отслеживающие их сон и активность, а также аппараты для наблюдения за уровнем сахара в крови.

Ученые также фиксировали потребление пищи, физическую активность, характер сна и бдительность реципиентов во время этого периода. В результате исследователи обнаружили, что всего 4 простых правила помогут значительно упростить жизнь.

Сон

По словам ведущего автора исследования, нейробиолога Рафаэля Валата, они с коллегами обнаружили, что сон играет важную роль в том, в каком настроении мы просыпаемся по утрам — в особенности его продолжительность, время и эффективность.

Считается, что более длительный сон и более позднее пробуждение, в сравнении с обычным, напрямую связаны с улучшением нашей утренней бдительности.

Физические упражнения

Ученые обнаружили, что на настроение и концентрацию утром также влияет активность в течение предыдущего дня. Более высокий уровень активности днем связан с более продолжительным и менее нарушенным сном ночью, а это в свою очередь повышает наше самочувствие утром.

Завтрак

Исследование показало, что завтрак с большим количеством углеводов приводит к повышению уровня бодрости, в то время как богатый белками завтрак имеет противоположный эффект.

Уровень сахара в крови

Исследователи обнаружили, что напиток с чистой глюкозой, выпитый после завтрака, приводит к снижению нашей бдительности. При этом исследователи заметили, что более низкий уровень глюкозы в крови наблюдается после того, как участники исследования съели завтрак с высоким содержанием углеводов — это повышает нашу бдительность.

По словам Валата, то, как наш организм перерабатывает пищу играет важную роль — слишком много сахара приведет к падению уровня сахара в крови, а не к его приливу утром.

Исследователи также обнаружили, что на наше самочувствие по утрам также влияют такие факторы как настроение и возраст, однако, увы, это мы контролировать не можем. Поэтому исследователи советуют обратить внимание на четыре пункта выше, чтобы значительно улучшить свое утро.

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