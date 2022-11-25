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Єдиний у своєму роді. У Китаї археологи знайшли в річці багаторічний затонулий корабель (відео)

Китай, річка, археологія
Знайдене судно

Учені вважають, що вік виявленого артефакту понад 150 років.

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Археологи часто знаходять цінні артефакти. Це можуть бути цілі скарби, музичні інструменти тощо. Іноді це й набагато вагоміші знахідки.

Одним із таких є судна. Саме в Китаї нещодавно знайшли затонулий корабель, – пише видання Sixth Tone.

Він має вік понад сто років. Залишки корабля знайшли в гирлі річки Янцзи – найдовшої та найповноводнішої в Євразії. Лише через сторіччя їх змогли підняти, щоб поповнити скарб нації культурними реліквіями.

Судно більше відоме під номером 2. Воно побачило поверхню вранці у понеділок у районі шанхайського острова Хенша. ЗМІ пишуть, що судно було під водою приблизно 150 років. Крім того, воно є найбільшим і таким, яке найкраще зберігається у своєму роді в Китаї.

Помітили цю знахідку ще в 2015 році. Тоді археологи знайшли дерев'яний корабель на глибині 5,5 метрів. Проте високотехнологічний проєкт підняття судна з дна річки було запущено лише цьогоріч.

У процесі робіт археологи з'ясували, що конструкція трохи більша за 38 метрів завдовжки. У той же час, ширина корабля – 9,9 м. До того ж дослідники з'ясували, що десятки кабін були майже неушкодженими.

Археологи кажуть, що належить до періоду правління династії Цин – 1644–1911 роки. Воно існувало за імператора Тунчжи. Припускають, що корабель використовували як баржу для транспортування по річці різноманітних продуктів.

Вже у п'ятницю знахідку буде доставлено до одного з районів для подальшого аналізу. Місце знахідки також планують перетворити на музей аварії корабля. Це має статися у межах програми захисту культурних реліквій.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про виявлення рідкісного типу судна у найбільшому норвезькому озері. Археологи намагаються зрозуміти його справжнє походження.