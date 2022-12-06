Y-хромосома вироджується. Щоб врятуватися, чоловікам доведеться розвинути новий статевий ген

Учені вважають, що люди можуть піти стопами гризунів, щоб урятуватися від вимирання.

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У людей, як і в інших ссавців, самки мають дві Х-хромосоми, а самці — одну Х-хромосому та маленьку хромосому під назвою Y. Однак нові дослідження показують, що людська Y-хромосома буквально вироджується і може повністю зникнути вже через кілька мільйонів років, пише Science Alert.

Такий розвиток сценарію призведе до вимирання людства. Втім, дослідники вважають, що надія все ж таки є — нам доведеться розвинути новий статевий ген. На щастя, науці вже відомі подібні прецеденти — дві гілки гризунів уже втратили свою Y-хромосому й змогли вижити, а отже людство має надію.

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Про це у своїй новій статті розповів заслужений професор генетики та науковий співробітник Університету Ла Торб Дженні Грейвс.

Відомо, Х-хромосома містить приблизно 900 різних генів, що виконують різні функції, не пов'язані зі статтю. У той же час Y-хромосома містить всього трохи більше півсотні генів і багато простої ДНК, яка повторюється і, здається, не робить нічого. Однак в Y-хромосомі міститься один найважливіший ген, який і запускає розвиток чоловічої статі в ембріона.

Науці відомо, що приблизно на 12 тижні після зачаття цей ген "запускає" інші, які контролюють розвиток яєчка, а воно, зі свого боку, виробляє чоловічі гормони і тим самим забезпечує розвиток плода як хлопчика.

Цей найважливіший ген був ідентифікований вченими ще в 1990 році як SRY. Фактично саме він запускає генетичний шлях, який починається з гена SOX9 — ключа для визначення статі у всіх хребетних, хоча цей ген і не знаходиться у статевих хромосомах.

У процесі ранніх досліджень учені дійшли висновку, що людська Y-хромосома неминуче загине. Утім, досі вчені сперечаються про тимчасові межі цієї події — хтось упевнений, що цього не станеться, а інші вважають, що рахунок йде на тисячі років, а не мільйони.

Однак хороша новина полягає в тому, що науці вже відомі дві лінії гризунів, які також втратили свою Y-хромосому, але все ж таки змогли вижити. Наприклад, дослідники з'ясували, що сліпачки Східної Європи та колючі щури Японії за фактом безповоротно втратили свої Y-хромосоми та SRY, при цьому Х-хромосома залишилася у них у своїй поодинокій чи подвійній дозі.

Зазначимо, що наразі вченим так і не вдалося зрозуміти, як сліпачки визначають стать. Однак із колючими щурами групі вчених з Університету Хоккайдо Асато Куроїви пощастило більше.

У процесі досліджень вчені з'ясували, що більшість генів Y-хромосоми колючих щурів були перенесені в інші хромосоми. У цьому вчені не виявили жодних ознак SRY чи гена, який міг його замінити.

Учені продовжили дослідження та з'ясували, що деякі послідовники присутні в геномах самців, але відсутні у самок. Після цього дослідники перевірили й уточнили послідовність на кожному окремому гризуні. Зрештою їм вдалося виявити крихітну різницю поблизу ключового статевого гена SOX9 — невеликий різновид був присутній у всіх самців і не був виявлений у жодної самки. Унаслідок чого вчені припустили, що саме цей крихітний фрагмент дуплікованої ДНК містить статевий "перемикач".

Заява про те, що людська Y-хромосома вироджується неминуче спонукала суперечки про майбутнє людства. Деякі ящірки, наприклад, є лише самками, проте вони можуть виготовляти яйця з власних генів. Однак подібний сценарій не підходить для людини, та й для всіх ссавців.

Щоб розмножуватися людству необхідні чоловіки та сперматозоїди, саме тому кінець Y-хромосоми може свідчити і про загибель людства. Проте нове відкриття дає нашому виду певну надію — наприклад щурів, можна вважати, що й людям надалі вдасться розвинути новий ген, який визначає стать.

Проте вчені припускають, що навіть розвиток нового статевого гена несе в собі певну загрозу — може статися так, що в різних частинах світу виникне більше однієї нової системи. Зрештою нам загрожує щось на кшталт "війни статевих генів". Тобто через 11 мільйонів років на Землі цілком можуть мешкати кілька різних людських видів, які відрізняються системами визначення статі.

Раніше Фокус писав про те, що Земля втомилася від людей — вчені з'ясували, що людство втрачає здатність розмножуватися.