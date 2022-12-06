Y-хромосома вырождается. Чтобы спастись, мужчинам придется развить новый половой ген

Ученые полагают, что люди могут пойти по стопам грызунов, чтобы спастись от вымирания.

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У людей, как и у других млекопитающих, самки имеют две Х-хромосомы, а самцы — одну Х-хромосому и маленькую хромосому под названием Y. Однако новые исследования показывают, что человеческая Y-хромосома буквально вырождается и может полностью исчезнуть уже через несколько миллионов лет, пишет Science Alert.

Такое развития сценария приведет к вымиранию человечества. Впрочем, исследователи считают, что надежда все же есть — нам придется развить новый половой ген. К счастью, науке уже известны подобные прецеденты — две ветви грызунов уже потеряли свою Y-хромосому и смогли выжить, а значит у человечества есть надежда.

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Об этом в своей новой статье рассказал заслуженный профессор генетики и научный сотрудник Университета Ла Торб Дженни Грейвс.

Известно, Х-хромосома содержит около 900 различных генов, выполняющих всевозможные функции, не связанные с полом. В то же время Y-хромосома содержит всего чуть более полусотни генов и много простой повторяющейся ДНК, которая, кажется, не делает ничего. Однако в Y-хромосоме содержится один важнейший ген, который и запускает развитие мужского пола у эмбриона.

Науке известно, что приблизительно на 12 неделе после зачатия этот ген "запускает" другие, которые контролируют развитие яичка, а оно в свою очередь вырабатывает мужские гормоны и тем самым обеспечивает развитие плода как мальчика.

Этот важнейший ген был идентифицирован учеными еще в 1990 году как SRY. Фактически именно он запускает генетический путь, который начинается с гена SOX9 — ключа для определения пола у всех позвоночных, хотя этот ген и не находится в половых хромосомах.

В ходе более ранних исследований ученые пришли к выводу, что человеческая Y-хромосома неизбежно погибнет. Впрочем, до сих пор ученые спорят о временных рамках этого события — кто-то уверен, что этого не произойдет, а другие считают, что счет идет на тысячи лет, а не миллионы.

Однако хорошая новость заключается в том, что науке уже известны две линии грызунов, которые также потеряли свою Y-хромосому, но все же смогли выжить. Например, исследователи обнаружили, что слепушонки Восточной Европы и колючие крысы Японии по факту безвозвратно утратили свои Y-хромосомы и SRY, при этом Х-хромосома осталась у них в своей единичной или двойной дозе.

Отметим, что в данный момент ученым так и не удалось понять, как слепушонки определяют пол. Однако с колючими крысами группе ученых из Университета Хоккайдо Асато Куроивы повезло больше.

В ходе исследований ученые обнаружили, что большинство генов Y-хромосомы колючих крыс были перенесены в другие хромосомы. При этом ученые не обнаружили никаких признаков SRY или гена, который мог бы его заменить.

Ученые продолжили исследования и обнаружили, что некоторые последователи присутствуют в геномах самцов, но отсутствуют у самок. После этого исследователи проверили и уточнили последовательность на каждом отдельном грызуне. В результате им удалось обнаружить крошечную разницу вблизи ключевого полового гена SOX9 — небольшая разновидность присутствовала у всех самцов и не была обнаружена ни у одной самки. В результате ученые предположили, что именно этот крошечный фрагмент дуплицированной ДНК и содержит половой "переключатель".

Заявление о том, что человеческая Y-хромосома вырождается неминуемо побудила споры о будущем человечества. Некоторые ящерицы, например, являются только самками, однако они могут производить яйца из собственных генов. Однако подобный сценарий не подходит для человека, да и всех млекопитающих.

Чтобы размножаться человечеству необходимы мужчины и сперматозоиды, именно поэтому конец Y-хромосомы может свидетельствовать и о гибели человечества. Однако новое открытие дает нашему виду некую надежду — например крыс, можно полагать, что и людям в дальнейшем удастся развить новый ген, определяющий пол.

Однако ученые предполагают, что даже развитие нового полового гена несет в себе некую угрозу — может произойти так, что в разных частях мира возникнет более одной новой системы. В результате нам грозит что-то вроде "войны половых генов". То есть, через 11 миллионов лет на Земле вполне могут обитать несколько разных человеческих видов, отличающихся системами определения пола.

Ранее Фокус писал о том, что Земля устала от людей — ученые обнаружили, что человечество теряет способность размножаться.