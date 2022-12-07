Майже як доктор Дуліттл. Виявляється, люди можуть зрозуміти, що "говорять" тварини

Нове дослідження показує, що люди краще розуміють свійських тварин, ніж диких.

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Вчені з Копенгагенського університету представили дослідження, в якому вони показують, що люди можуть зрозуміти почуття та емоції тварин на основі звуків, що видаються ними. Звичайно, таке розуміння "мови" тварин не можна порівняти зі спілкуванням доктора Дуліттла з серії популярних фільмів, але все ж таки це говорить про те, що з тваринами люди можуть налагодити тісніший контакт, пише The Guardian.

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За словами вчених, певна інформація, укладена у звуках, що видаються тваринами, наприклад, наскільки сильні емоції тварини, мабуть, передається однаковим чином у різних видів.

"Люди, ймовірно, засновують свої рішення на знаннях про те, як люди видають звуки, коли вони перебувають у більш-менш збудженому стані. Це пов'язано з тим, що збудження, пов'язане зі стресом, є системою, що добре збереглася, у хребетних. Тому ми вирішили. з'ясувати чи можуть люди оцінити силу емоційного стану тварин, а також те, чи тварина виражає позитивну, чи негативну емоцію", — каже Елоді Бріфер з Копенгагенського університету.

За словами вчених, навіть між близькими видами хребетних вираз емоцій дуже відрізняється, тому не можна покладатися на людський досвід сприйняття звукової інформації.

В межах свого експерименту вчені записали звуки, які видають шість видів тварин. Це були домашні тварини, такі як коні, свині, кози та корови, а також дикі тварини — коні Пржевальського та дикі кабани.

[ + – ] В межах свого експерименту вчені записали звуки, які видають шість видів тварин. Це були домашні тварини, такі як коні, свині, кози та корови, а також дикі тварини — коні Пржевальського та дикі кабани Фото: Mouthwash

Для чистоти експерименту вчені визначили, коли саме видавали звук тварини, тобто наскільки сильно вони були збуджені, що визначалося високою частотою серцевих скорочень або рухом. Також був звук виданий у позитивному контексті, такому як очікування їжі, або негативному контексті, наприклад, коли тварина перебувала в ізоляції. Паралельно вчені записали уривки абсолютно безглуздих людських звуків, які були вимовлені в люті та радості, щоб показати негативний і позитивний контекст.

Понад 1000 учасників було залучено до проведення експерименту, яким вчені запропонували прослухати звуки тварин та людей. Водночас учасників попросили визначити силу емоційного настрою, що видає звуки живої істоти, а також визначити, чи ці емоції є позитивними, чи негативними.

Результати показали, що люди правильно оцінили силу емоцій та тварин і людей у 54% випадків, а тип емоцій правильно оцінили у 55% випадків. Але виявилося, що найкраще емоційний настрій був оцінений правильно за звуками, які видавали свині, коні, кози та люди. Що стосується диких тварин, то показники були набагато гіршими.

"Ми зробили висновок, що людям легше зрозуміти домашніх тварин, а не диких. Але найвищий відсоток правильної оцінки був щодо звуків коней, можливо через те, що більшість учасників часто їх можуть чути", — каже Бріфер.

За словами вчених, людей можна навчити правильно розпізнавати звуки, які видають тварини, що полегшить їхнє розуміння людиною. І це стосується не лише фермерів, а й власників таких домашніх тварин, як кішки чи собаки.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що всі домашні кішки мають спільне походження і з'явилися в одному місці на планеті.