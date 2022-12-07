Почти как доктор Дулиттл. Оказывается, люди могут понять, что "говорят" животные

Новое исследование показывает, что люди лучше понимают домашних животных, чем диких.

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Ученые из Копенгагенского университета представили исследование, в котором они показывают, что люди могут понять чувства и эмоции животных на основе издаваемых ими звуков. Конечно, такое понимание "речи" животных нельзя сравнить с общением доктора Дулиттла из серии популярных фильмов, но все же это говорит о том, что с животными люди могут наладить более тесный контакт, пишет The Guardian.

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По словам ученых, определенная информация, заключенная в издаваемых животными звуках, например, насколько сильны эмоции животного, по-видимому, передается одинаковым образом у разных видов.

"Люди, вероятно, основывают свои решения на знаниях о том, как люди издают звуки, когда они находятся в более или менее возбужденном состоянии. Это связано с тем, что возбуждение, связанное со стрессом, является хорошо сохранившейся системой у позвоночных. Поэтому мы решили выяснить могут ли люди оценить силу эмоционального состояния животных, а также то, выражает ли животное положительную или отрицательную эмоцию", — говорит Элоди Брифер из Копенгагенского университета.

По словам ученых, даже между близкими видами позвоночных выражение эмоций сильно различается, потому нельзя полагаться на человеческий опыт восприятия звуковой информации.

В рамках своего эксперимента ученые записали звуки, которые издают 6 видов животных. Это были домашние животные, такие как лошади, свиньи, козы и коровы, а также дикие животные — лошади Пржевальского и дикие кабаны.

[ + – ] В рамках своего эксперимента ученые записали звуки, которые издают 6 видов животных. Это были домашние животные, такие как лошади, свиньи, козы и коровы, а также дикие животные — лошади Пржевальского и дикие кабаны Фото: SciTechDaily

Для чистоты эксперимента ученые определили, когда именно издавали звук животные, то есть насколько сильно они были возбуждены, что определялось по высокой частоте сердечных сокращений или движению. Также был ли звук издан в положительном контексте, таком как ожидание еды, или в отрицательном контексте, например, когда животное находилось в изоляции. Параллельно ученые записали отрывки абсолютно бессмысленных человеческих звуков, которые были произнесены в ярости и в радости, чтобы показать негативный и положительный контекст.

Более 1000 участников были привлечены к проведению эксперимента, которым ученые предложили прослушать звуки животных и людей. При этом участников попросили определить силу эмоционального настроя, издающего звуки живого существа, а также определить, являются ли эти эмоции позитивными или негативными.

Результаты показали, что люди правильно оценили силу эмоций и животных и людей в 54% случаев, а тип эмоций правильно был оценен в 55% случаев. Но, оказалось, что лучше всего эмоциональный настрой был оценен правильно по звукам, которые издавали свиньи, лошади, козы и люди. Что касается диких животных, то показатели были намного хуже.

"Мы сделали вывод, что людям легче понять домашних животных, а не диких. Но самый высокий процент правильной оценки был касательно звуков лошадей, возможно из-за того, что большинство участников часто их могут слышать", — говорит Брифер.

По словам ученых, людей можно научить правильно распознавать звуки, которые издают животные, что облегчит их понимание человеком. И это касается не только фермеров, но и владельцев таких домашних питомцев, как кошки или собаки.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что все домашние кошки имеют общее происхождение и появились в одном месте на планете.