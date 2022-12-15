Вчені знайшли спосіб захистити окуляри від запотівання: допоможуть "шторки" з титану та золота

Дослідники розробили спеціальне покриття, яке нагріває скло до 8°C і тим самим запобігає запотіванню.

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Кожен, хто колись носив окуляри, знає, що в холодну пору вони мають властивість запітніти — в результаті ми нічого не бачимо. Але, схоже, швейцарські дослідники знайшли спосіб розв'язати цю проблему, пише The Guardian.

Група дослідників під керівництвом професорів Дімоса Пулікакоса та Томаса Штуціуса з дослідницького інституту ETH Zurich у Швейцарії в'яли за основу протитуманні окуляри та вдосконалили їх. Вчені розробили спеціальне покриття, яке перешкоджає утворенню конденсату на поверхні скла — до речі, передбачається, що його можна буде використовувати не тільки для окулярів, але і для лобового скла автомобіля, наприклад.

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Такі спреї в принципі не рідкість, як правило вони працюють, покриваючи поверхню молекулами, які притягують воду, щоб зробити її рівною і прозорою. Однак нове покриття працює трохи інакше.

За словами дослідників, воно здатне поглинати інфрачервоне випромінювання сонця та за допомогою нього нагрівати поверхню скла до 8°C. Тобто фактично нове покриття запобігає утворенню конденсату.

За словами Пулікакоса, покриття зроблено із золота, затиснутого між двома шарами оксиду титану і є чимось, у 12 разів тоншим за сухозлітне золото. Дослідники зазначають, що оскільки йдеться про наночастинки, матеріальні витрати на виробництво покриття не великі, проте вони також розглядають менш дорогі матеріали, які могли б бути використані у виробництві.

Раніше Фокус писав про те, що люди в окулярах насправді здаються менш розумними та вчені розповіли, чому так.