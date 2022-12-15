Будильник не винний. Учені виявили, що кількість нашого сну залежить від денного світла

Дослідники виявили взаємозв'язок між порою року, сонячним світлом і режимом сну.

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У наших тілах є вбудований природний годинник, який відповідає за наш режим сну. Проте вчені виявили, що він може перестати йти правильно, якщо ми недоотримуємо необхідну кількість сонячного світла, пише Science Alert.

У новому дослідженні група вчених із Вашингтонського університету під керівництвом біолога Орасіо де ла Іглесіа виявили, що кількість сну не залежить від пори року — учасники дослідження спали однакову кількість годин улітку, восени, навесні та взимку. Однак вони також виявили, що в зимові місяці учасники лягали спати пізніше та прокидалися пізніше — вчені вважають, що це пов'язано зі впливом світла.

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Дослідники вважають, що менша дія світла протягом дня може зрушити наш біологічний годинник — у результаті ми просто виявляємося неготовими до сну, коли настає час відбою.

У дослідженні взяли участь трохи більше 500 студентів бакалаврату Вашингтонського університету — дані були зібрані протягом трьох років із 2015 до 2018 року, вчені використовували наручні монітори, які вимірювали активність сну та вплив світла на учасників.

Результати дослідження показують, що взимку студенти в середньому лягали спати на 35 хвилин пізніше та прокидалися в середньому пізніше на 27 хвилин. Дослідники припускають, що денне та вечірнє (штучне) світло по-різному впливають на наш циркадний годинник. Наприклад, учені вважають, що денне світло з більшою ймовірністю змушує нас засинати раніше, тоді як нічне, мабуть, навпаки відсуває час сну.

У ході дослідження вчені виявили, що півгодинна дія денного світла навіть у похмурі дні зсуває циркадні години студентів приблизно на 30 хвилин. Однак кожна година вечірнього світла зсувала біологічний годинник приблизно на 15 хвилин.

За словами де ла Іглесіа, на всіх нас так чи інакше впливають наш біологічний годинник і його ритми, які залежать від нашого віку, дієти й технологій, якими ми користуємося. Однак також на нас впливає денне та нічне світло — недоотримуючи денного світла взимку, наш біологічний годинник починає відставати від графіка, за яким він ішов влітку.

За словами вчених, це дослідження показує, що робота наших циркадних годинників залежить від денного та штучного світла, а отже, нам слід бувати на вулиці частіше, щоб налагодити нормальну роботу наших біологічних годинників — навіть коротка прогулянка здатна значно вплинути на ситуацію.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, на якому боці корисніше спати.