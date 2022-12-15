Будильник не виноват. Ученые обнаружили, что количество нашего сна зависит от дневного света

Исследователи обнаружили взаимосвязь между временами года, солнечным светом и режимом сна.

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В наших телах есть встроенные естественные часы, которые отвечают за наш режим сна. Однако ученые обнаружили, что они могут перестать идти правильно, если мы недополучаем необходимое количество солнечного света, пишет Science Alert.

В новом исследовании группа ученых из Вашингтонского университета под руководством биолога Орасио де ла Иглесиа обнаружили, что количество сна не зависит от времени года — участники исследования спали одинаковое количество часов летом, осенью, весной и зимой. Однако они также обнаружили, что в зимние месяцы участники ложились спать позже и просыпались также позже — ученые полагают, что это связано с воздействием света.

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Исследователи полагают, что меньшее воздействие света в течение дня может сдвинуть наши биологические часы — в результате мы попросту оказываемся неготовыми ко сну, когда наступает время отбоя.

В исследовании приняли участие чуть более 500 студентов бакалаврата Вашингтонского университета — данные были собраны в течение трех лет с 2015 по 2018 годы, ученые использовали наручные мониторы, которые измеряли активность сна и воздействие света на участников.

Результаты исследования показывают, что зимой студенты в среднем ложились спать на 35 минут позже и просыпались в среднем позже на 27 минут. Исследователи предполагают, что дневной и вечерний (искусственный) свет по разному влияют на наши циркадные часы. Например, ученые считают, что дневной свет с большей вероятностью заставляет нас засыпать раньше, тогда как ночной, видимо, наоборот отодвигает время сна.

В ходе исследования ученые обнаружили, что получасовое воздействие дневного света, даже в самые пасмурные дни, сдвигает циркадные часы студентов приблизительно на 30 минут. Однако каждый час вечернего света, сдвигал биологические часы примерно на 15 минут в назад.

По словам де ла Иглесиа, на всех нас так или иначе влияют наши биологические часы и их ритмы, которые зависят от нашего возраста, диеты и технологий, которыми мы пользуемся. Однако также на нас влияет дневной и ночной свет — недополучая дневного света зимой, наши биологические часы начинают отставать от графика, по которому они шли летом.

По словам ученых, данное исследование показывает, что работа наших циркадных часов зависит от дневного и искусственного света, а следовательно нам следует бывать на улице чаще, чтобы наладить нормальную работу наших биологических часов — даже короткая прогулка, способна значительно повлиять на ситуацию.

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