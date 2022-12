Ювеліри з минулого: вчені знайшли інструменти для обробки золота бронзової доби

Археологи виявили поблизу Стоунхенджу 4000-річний набір інструментів для обробки золота серед поховальних речей епохи бронзи.

Цей набір був серед колекції поховальних речей, вперше розкопаних з кургану бронзової доби Аптон Ловелл G2a у 1801 році, які зараз виставлені в музеї Вілтширу в Девізесі, Англія, повідомляють HeritageDaily.

Курган є земляним насипом, розташованим поблизу Стоунхенджу, де попередні розкопки виявили останки двох осіб, похованих з великою концентрацією поховального інвентарю, включаючи продірявлені кістяні наконечники, які, як вважають, були частиною складного костюма.

Команда з Лестерського університету повторно дослідила поховання в межах проєкту "Beyond the Three Age System", і виявила, що артефакти з каменю і мідних сплавів є стародавніми інструментами для обробки золота.

Докторка Крістіна Цоракі проводила аналіз зносу предметів, коли помітила на поверхні кількох артефактів залишки золота.

Це призвело до співпраці з доктором Крісом Стендішем із Саутгемптонського університету, експертом з обробки золота ранньої бронзової доби, який застосував сканування за допомогою електронного мікроскопа, з'єднаного з енергодисперсійним спектрометром, щоб визначити, чи були ці залишки давніми, чи сучасними.

Результати дослідження, підтвердили, що кам'яні інструменти використовували для різних цілей — деякі з них використовували як молотки й ковадла, тоді як інші були для згладжування інших матеріалів. Вони також виявили, що на п'яти артефактах присутні залишки золота і що вони характеризуються елементарною сигнатурою, яка відповідає сигнатурі золотих виробів бронзової доби, знайдених по всій Великій Британії.

Керівник проєкту "Beyond the Three Age System" доктор Олівер Харріс з Лестерського університету сказав: "Наше дослідження показує, наскільки більше ми можемо дізнатися про те, як виготовляли і використовували предмети минулого, коли ми дивимося на них за допомогою передового сучасного обладнання. Це допомагає нам зрозуміти висококваліфіковані процеси, пов'язані з виготовленням золотих предметів у бронзовому віці, і показує постійну важливість музейних колекцій".

