Ювелиры из прошлого: ученые нашли инструменты для обработки золота бронзового века

Археологи обнаружили вблизи Стоунхенджа 4000-летний набор инструментов для обработки золота среди погребальных вещей эпохи бронзы.

Этот набор был среди коллекции погребальных вещей, впервые раскопанных из кургана бронзового века Аптон Ловелл G2a в 1801 году, которые сейчас выставлены в музее Уилтшира в Девизесе, Англия, сообщают HeritageDaily.

Курган является земляной насыпью, расположенной вблизи Стоунхенджа, где предварительные раскопки обнаружили останки двух человек, похороненных с большой концентрацией погребального инвентаря, включая продырявленные костяные наконечники, которые, как полагают, являлись частью сложного костюма.

Команда из Лестерского университета повторно исследовала погребения в рамках проекта "Beyond the Three Age System" и обнаружила, что артефакты из камня и медных сплавов являются древними инструментами для обработки золота.

Доктор Кристина Цораки проводила анализ износа предметов, когда заметила на поверхности нескольких артефактов остатки золота.

Это привело к сотрудничеству с доктором Крисом Стендишем из Саутгемптонского университета, экспертом по обработке золота ранних бронзовых суток, который применил сканирование с помощью электронного микроскопа, соединенного с энергодисперсионный спектрометром, чтобы определить, были ли эти остатки древними или современными.

Результаты исследования подтвердили, что каменные инструменты использовали для разных целей — некоторые из них использовали в качестве молотков и наковальней, в то время как другие были для сглаживания других материалов. Они также обнаружили, что на пяти артефактах присутствуют остатки золота и что они характеризуются элементарной сигнатурой, соответствующей сигнатуре золотых изделий бронзового века, найденных по всей Великобритании.

Руководитель проекта "Beyond the Three Age System" доктор Оливер Харрис из Лестерского университета сказал: "Наше исследование показывает, насколько больше мы можем узнать о том, как изготовляли и использовали предметы прошлого, когда мы смотрим на них с помощью передового современного оборудования. Это помогает нам понять высококвалифицированные процессы, связанные с изготовлением золотых предметов в бронзовом возрасте, и показывает постоянную значимость музейных коллекций".

