Порожні обличчя. Учені розповіли, чим небезпечна трендова косметологічна процедура

Дослідження показують, що "покращення обличчя" з часом можуть призвести до несподіваних і тяжких наслідків.

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Видалення букального жиру — зовсім не нова процедура, яка нещодавно наново набула популярності. До цієї косметичної хірургії вдаються голлівудські зірки, щоб зробити овал обличчя чіткішим, пише Futurism.

По суті процедура видалення букального жиру є хірургічним втручанням, в процесі якого людині видаляють жировий прошарок у нижній частині обличчя — унаслідок вилиці стають чіткішими.

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На думку пластичної хірургині й експертки з букального жиру Іри Савєцки, ця операція існує вже багато років, проте з появою соціальних мереж вона знову відродилася і стала популярною. Причиною, через яку видалення жирових відкладень щік стало таким популярним, полягає в тому, що лінія підборіддя стає більш чіткою.

За словами іншого пластичного хірурга Річарда Свіфта, акторка Зої Кравітц також пройшла через цю процедуру, внаслідок чого її колись дитяче кругле обличчя стало більш окресленим. Привабливість процедури полягає також у тому, що вона відносно проста та недорога — переважно процедура займає 20 хвилин і коштує майже 5 000 доларів у Нью-Йорку, що робить її лише привабливішою серед впливових осіб. Однак пластичні хірурги попереджають, що згодом можуть виявитися несподівані наслідки.

За словами Сааєцки, основний недолік процедури полягає в тому, що з естетичного погляду лицьовий жир дуже цінний. Дослідження анатомії та старіння показують, що з віком ми втрачаємо жир на обличчі. Унаслідок ті, хто пройшов процедуру в молодшому віці, можуть зіткнутися з наслідками, коли стануть старшими — обличчя "виглядатиме занадто порожнім".

Пластична хірургиня також зазначає, що з п'яти осіб, які приходять на процедуру, лише одна, по суті, є хорошим кандидатом на її проведення. Савєцки також зазначає, що процедура додавання здорового жиру на обличчя, наприклад, є більш дорогою і складною, а тому виправити результат від видалення буккального жиру буде досить проблематично.

Пластичні хірурги зазначають, що наразі мало хто замислюється про такі наслідки процедури, проте людям важливо розуміти, що наслідки такого втручання є практично незворотними, а тому варто двічі подумати, перш ніж наважитися на неї.

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