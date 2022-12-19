Пустые лица. Ученые рассказали, чем опасна трендовая косметологическая процедура

Исследования показывают, что "улучшения лица" со временем могут привести к неожиданным и тяжелым последствиям.

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Удаление буккального жира — вовсе не новая процедура, которая недавно заново обрела популярность. К данной косметической хирургии прибегают голливудские звезды, чтобы сделать овал лица более четким, пишет Futurism.

По сути процедура удаления буккального жира представляет собой хирургическое вмешательство, в процессе которого человеку удаляют жировую прослойку в нижней части лица — в результате скулы становятся более четкими.

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По мнению пластического хирурга и эксперта по буккальному жиру Иры Савецки, эта операция существует уже много лет, однако с появлением социальных сетей она вновь возродилась и стала популярной. Причиной, по которой удаление жировых отложений щек стало таким популярным, заключается в том, что линия подбородка становится более четкой.

По словам другого пластического хирурга Ричарда Свифта, актриса Зои Кравитц также прошла через эту процедуру, в результате ее некогда детское кругло лицо стало более очерчено. Привлекательность процедуры заключается также в том, что она относительно простая и недорогая — в среднем процедура занимает около 20 минут и стоит около 5 000 долларов в Нью-Йорке, что делает ее лишь более привлекательной среди влиятельных лиц. Однако пластические хирурги предупреждают, что со временем могут проявиться неожиданные последствия.

По словам Савецки, основной недостаток процедуры заключается в том, что с эстетической точки зрения лицевой жир очень ценен. Исследования анатомии и старения показывают, что с возрастом мы теряем жир на лице. В результате те, кто прошел процедуру в более молодом возрасте могут столкнуться с последствиями, когда станут старше — лицо будет "выглядеть слишком пустым".

Пластический хирург также отмечает, что из пяти человек, которые приходят на процедуру, лишь один по сути является хорошим кандидатом на ее проведение. Савецки также отмечает, что процедура добавления здорового жира на лицо, например, является более дорогостоящей и сложной, а потому исправить результат от удаления буккального жира будет достаточно проблематично.

Пластические хирурги отмечают, что в данный момент мало кто задумывается о таких последствия процедуры, однако людям важно понимать, что последствия такого вмешательства являются практически необратимыми, а потому стоит дважды подумать, перед тем как решиться на нее.

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