Позаземне Різдво. Гітара та незвичайна ялинка: як астронавти відзначають свято в космосі (фото)

Уперше Різдво в космосі відзначили ще 54 роки тому.

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Ще 1968 року астронавти місячної місії "Аполлон-8" стали першими людьми, які відзначили Різдво в космосі. З того часу ця традиція є дуже важливою складовою відпочинку астронавтів тепер уже на МКС. Видання Daily Mail зібрало найцікавіші зображення, на яких можна побачити, як саме екіпажі різних космічних станцій відзначали це свято.

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У 1968 році до Місяця вирушив другий пілотований космічний корабель у межах місії "Аполлон-8" із Джеймсом Ловеллом, Вільямом Андерсом і Френком Борманом із NASA на борту. Внаслідок цього польоту люди вперше змогли вийти на навколомісячну орбіту й показати всім жителям Землі, який вигляд має їхня рідна планета, якщо дивитися на неї з околиці Місяця.

Ще ця місія запам'яталася тим, що вперше астронавти спромоглися зустріти Різдво в космосі. Френк Борман під час святкового зв'язку із Землею описував Місяць як величезний, самотній і неприступний.

[ + – ] Перший знімок Землі з близькомісячної орбіти, який зробили астронавти місії "Аполлон-8" Фото: NASA

Через п'ять років, 1973 року, люди відсвяткували перше Різдво на борту космічної станції. Три члени екіпажу американської станції Skylab — Джеральд Карр, Вільям Поуг і Едвард Гібсон — на низькій навколоземній орбіті побудували різдвяну ялинку із залишків харчових контейнерів і прикрасили її підручними матеріалами.

Із того часу традиція відзначати Різдво в космосі зберігається протягом десятиліть, коли астронавти співають пісні, обмінюються подарунками, прикрашають тепер уже МКС святковими шкарпетками для подарунків і дивляться різдвяні фільми, щоб підняти настрій на висоті в кілька сотень кілометрів над Землею.

Видання Daily Mail зібрало найцікавіші зображення, на яких можна побачити, як саме екіпажі різних космічних станцій відзначали це свято. На зображенні нижче можна побачити, який вигляд мала перша різдвяна ялинка в космосі, що її створив у 1973 році екіпаж першої американської космічної станції Skylab.

[ + – ] Три члени екіпажу американської станції Skylab — Джеральд Карр, Вільям Поуг і Едвард Гібсон — на низькій навколоземній орбіті побудували різдвяну ялинку із залишків харчових контейнерів і прикрасили її підручними матеріалами. Фото: NASA

[ + – ] Найперша різдвяна ялинка в космосі, яку створив у 1973 році екіпаж першої американської космічної станції Skylab Фото: NASA

На наступному знімку показано екіпаж МКС, який у 2012 році зустрічав Різдво в космосі. Астронавти серйозно підійшли до прикрашання станції та помістили тут, окрім традиційних святкових елементів, ще й справжню ялинку. А астронавт NASA Кевін Форд навіть узяв із собою на орбіту гітару та грав на ній під час зустрічання Різдва.

[ + – ] Астронавт NASA Кевін Форд навіть узяв із собою на орбіту гітару та грав на ній під час зустрічання Різдва Фото: NASA

На Різдво члени екіпажу МКС завжди носять святкові шапки, а оскільки астронавти перебувають у невагомості, кінчики шапок завжди стирчать угору. На зображенні нижче показано, як відзначали свято зі штучною ялинкою у 2011 році.

[ + – ] На Різдво члени екіпажу МКС завжди носять святкові шапки, а оскільки астронавти перебувають у невагомості, то кінчики шапок завжди стирчать угору Фото: NASA

2020 року астронавти на МКС створили дивовижну атмосферу свята за допомогою проєкції вогнища, що палає і в якому згоряє "різдвяне поліно". Ця традиція поширена в Європі та США, і таке вогнище запалюють у будинках напередодні Різдва.

[ + – ] 020 року астронавти на МКС створили дивовижну атмосферу свята за допомогою проєкції вогнища, що палає і в якому згоряє "різдвяне поліно" Фото: NASA

Як уже писав Фокус, своєрідним подарунком на Різдво став проліт повз Землю відразу трьох величезних астероїдів.

Також Фокус писав про те, що на новому зображенні дуже далекої спіральної галактики, яке зробив космічний телескоп Вебба, видно справжній символ Різдва.