Мислення з колючим дротом. Що змушує нас прокидатися о 3 годині ночі та копирсатися в собі

Психологи запевняють, що саме в цей час ми схильні зациклюватися на своїх страхах і прокручувати свої недоліки в голові.

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Більшість із нас хоч раз у житті стикалася з цими неприємними моментами — ніби щось будить нас посеред ночі й не дає заснути. Годинами ви прокручуєте в голові страхи, думаєте про свої недоліки або прокручуєте ситуації, які вже сталися, пише IFL Science.

Вражаюче, але зі сходом сонця ці думки магічно зникають, ще раз доводячи, що мислення о 3 годині ночі було зовсім непродуктивним та ірраціональним.

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За словами професора й директора Центру психічного здоров'я Технологічного університету Свінберна Грега Мюррея, який спеціалізується на настрої, сні та людській циркадній системі, цій дивній поведінці насправді є цілком наукове пояснення.

Справа в тому, що в разі нормального сну наша нейробіологія в період із 3 до 4 годин ночі досягає свого переломного моменту. У цей момент підвищується внутрішня температура тіла, знижується сонливість, секреція гормону сну (мелатоніну) досягає свого піку, а рівень гормону стресу (кортизолу) збільшується, оскільки організм готується прокинутися. Цікаво, що вся ця діяльність відбувається в нашому організмі незалежно від сигналів із навколишнього середовища, чи то світанок або щось інше.

Більш ранні дослідження сну показали, що насправді ми прокидаємося за ніч багато разів, а легкий сон найчастіше зустрічається якраз у другій половині ночі. Якщо в нас здоровий сон, ми просто не помічаємо цих пробуджень, проте додайте трохи стресу й отримайте чудовий шанс на пробудження до повної притомності.

За словами Мюррея, основна проблема пробуджень о 3 годині ночі полягає в тому, що в цей момент ми найвразливіші — ресурси нашого організму закінчуються, а відсутність соціальних зв'язків, культурних цінностей і капіталу роблять нас ще вразливішими. У результаті наш мозок виявляється частково правий у ті моменти, коли ми думаємо, що більшість проблем не можна вирішити — у такому стані організму ми дійсно мало на що здатні.

Із першими променями сонця ми починаємо свою соціальну активність — жуємо, слухаємо музику, взаємодіємо з вихованцями. Внаслідок цього наші проблеми, з якими ми зіткнулися о 3-й годині ночі, вже розглядаються в перспективі, і ми бачимо їх вирішення.

Правда полягає в тому, що о 3 годині ночі наш мозок просто не шукає вирішення проблеми. Ми можемо скільки завгодно думати, що вирішуємо проблему, але насправді це зовсім не так.

Як позбутися нав'язливих думок о 3 годині ночі

За словами Мюррея, нам слід звернутися до буддизму. Якщо ви знову прокинетеся о 3 годині ночі, спробуйте зосередитися на своїх почуттях і диханні, як тільки відчуєте, що нав'язливі думки наступають, спробуйте м'яко повернути свою увагу на звук дихання. До речі, беруші в цьому випадку стануть чудовими помічниками — вони дозволять зосередитися на диханні.

Раніше Фокус писав про те, як перетворити найстрашніший кошмар на приємний сон: допоможе лише одна нота.