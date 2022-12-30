Мышление с колючей проволокой. Что заставляет нас просыпаться в 3 часа ночи и копаться в себе

Психологи уверяют, что именно в это время мы склонны зацикливаться на своих страхах и прокручивать свои недостатки в голове.

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Большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались с этими неприятными моментами — будто что-то будет нас посреди ночи и не дает уснуть. Часами вы прокручиваете в голове страхи, думаете о своих недостатках или прокручиваете ситуации, которые уже произошли, пишет IFL Science.

Поразительно, но с восходом солнца эти мысли магическим образом исчезают, еще раз доказывая, что мышление в 3 часа ночи было совершенно непродуктивным и иррациональным.

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По словам профессора и директора Центра психического здоровья Технологического университета Суинберна Грега Мюррея, который специализируется на настроении, сне и человеческой циркадной системе, этому странному поведению на самом деле есть вполне научное объяснение.

Дело в том, что при нормальном сне наша нейробиология в период с 3 до 4 часов ночи как раз достигает своего переломного момента. В этот момент повышается внутренняя температура тела, сонливость снижается, секреция гормона сна (мелатонина) достигает своего пика, а уровень гормона стресса (кортизола) увеличивается, поскольку организм готовится пробудиться. Любопытно, что вся эта деятельность происходит в нашем организме независимо от сигналов из окружающей среды, будь то рассвет или что-либо другое.

Более ранние исследования сна показали, что на самом деле мы просыпаемся за ночь множество раз, а легкий сон чаще всего встречается как раз во второй половине ночи. Если у нас здоровый сон, мы просто не замечаем этих пробуждений, однако добавьте немного стресса и получите отличный шанс на пробуждение до полного сознания.

По словам Мюррея, основная проблема пробуждений в 3 часа ночи заключается в том, что в этот момент мы являемся наиболее уязвимыми — ресурсы нашего организма на исходе, а отсутствие социальных связей, культурных ценностей и капитала делают нас еще более уязвимыми. В результате наш мозг оказывается частично прав в те моменты, когда мы думаем, что большинство проблем не разрешимы — при таком состоянии организма мы действительно мало на что способны.

С первыми лучами солнца мы начинаем свою социальную активность — жуем, слушаем музыку, взаимодействуем с питомцами. В результате чего наши проблемы, с которыми мы столкнулись в 3 часа ночи, уже рассматриваются в перспективе и мы видим их решение.

Правда заключается в том, что в 3 часа ночи наш мозг просто не ищет решения проблемы. Мы можем сколько угодно думать, что мы решаем проблему, но на самом деле это совсем не так.

Как избавиться от навязчивых мыслей в 3 часа ночи

По словам Мюррея, нам следует обратиться к буддизму. Если вы вновь проснетесь в 3 часа ночи, попробуйте сосредоточиться на своих чувствах и дыхании, как только почувствуете, что навязчивые мысли наступают, попытайтесь мягко вернуть свое внимание на звук дыхания. К слову, беруши в данном случае станут отличными помощниками — они позволят сосредоточиться на дыхании.

Ранее Фокус писал о том, как превратить самый страшный кошмар в приятный сон: поможет всего одна нота.