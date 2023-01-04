Хвостаті інтелектуали. Капуцини користувалися інструментами ще 50 тисяч років тому

Дослідники заявляють, що "впевнені, що ранні археологічні пам'ятки з Бразилії можуть бути не людськими, а належати мавпам-капуцинам".

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Кам'яні інструменти, вік яких оцінюється приблизно в 50 000 років, знайшли в Педра Фурада на північному сході Бразилії, і, згідно з дослідженням, їх зробили мавпи, які жили в той час, повідомляють The Jerusalem Post.

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Знаряддя праці, знайдені на цих ділянках, характеризуються "використанням безпосередньо доступної сировини", йдеться в дослідженні.

Дослідники також заявляють, що вони "впевнені, що ранні археологічні пам'ятки з Бразилії можуть бути не людськими, а належати мавпам-капуцинам".

Капуцини зазвичай мешкають у тропічних лісах Центральної та Південної Америки. Вони вважаються найрозумнішими мавпами Нового Світу і відомі своєю здатністю розв'язувати завдання за допомогою кам'яних знарядь, які мають характеристики та морфологію деяких кам'яних інструментів, виготовлених людиною.

Через цю схожість виникла необхідність розрізнення двох джерел походження інструментів, оскільки ранні сліди древніх людей можуть насправді бути слідами діяльності мавп.

Метою дослідників було проведення порівнянь між плейстоценовими археологічними пам'ятками Бразилії (таких як Педра Фурада) та сучасними кам'яними знаряддями, виготовленими капуцинами.

[ + – ] Через цю схожість виникла необхідність розрізнення двох джерел походження інструментів, оскільки ранні сліди древніх людей можуть насправді бути слідами діяльності мавп Фото: REUTERS/RADU SIGHETI

Як зазначили дослідники, обробка каменю серед капуцинів здебільшого обмежується використанням округлого кварцитового каменя як молотка для удару по іншому каменю або горіху, а в деяких випадках каміння використовується для копання. Артефакти, які використовували мавпи, включають камені-молотки, цілі та фрагментовані відщепи та ковадла. Окрім того, мавпи часто використовують зламані частини молоткових каменів як нові молотки.

Цікавим є те, що мавпи вибирають каміння, яке підходить для конкретних цілей: залежно від наявних порід та виду ресурсів, які треба обробляти, вони можуть вибирати інструменти за розміром та вагою.

Так, мавпи залишають сліди, які сприймаються як залишки діяльності людини: відщепи, кам’яні уламки зі слідами обробки, зламані та цілі знаряддя.

Єдиними відмінностями від людських слідів є відсутність слідів вогнищ та символічної поведінки.

Раніше Фокус розповідав про рештки мавп, які розкрили секрети дипломатії мая.

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