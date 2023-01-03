Чи дійсно чай допомагає травленню: що кажуть вчені

Чай є добрим джерелом антиоксидантів, але чи може він покращити процес травлення?

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Справжньою проблемою для деяких людей є проблеми із травленням, такі як здуття живота, спазми у шлунку та запор. Існує думка, що вживання чаю може полегшити ці проблеми. Чи дійсно чай може допомогти травній системі, експерти розповіли виданню Live Science.

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Вчені вважають, що саме собою вживання чаю в помірних кількостях не може нашкодити людині, тим паче, що цей напій є джерелом антиоксидантів. Американські дієтологи вважають, що ці сполуки можуть зменшити ризик появи деяких хронічних хвороб.

Водночас, щодо допомоги травленню, то вживання чаю найімовірніше не може стати справжньою панацеєю. Експерти схиляються до того, що будь-які прояви дискомфорту в травній системі та пов'язані з цим проблеми зможе пояснити та вирішити лише лікар. Адже це може бути свідченням будь-якої хвороби.

Що таке "добре" травлення?

За словами Ненсі Фаррелл Аллен, дієтологи на зі штату Іллінойс, США, травлення — це процес, під час якого наша їжа поділяється на дрібні частки, які засвоюються організмом. Завдяки цьому процесу організм може перетворити поживні речовини на енергію, необхідну життєдіяльності, а решту перетворити на відходи. За словами експертки, хороше травлення – це процес, який не викликає жодного дискомфорту та призводить до максимального засвоєння поживних речовин із нормальним видаленням відходів.

Але не завжди процес травлення у людини проходить добре і на це можуть впливати такі фактори:

Непереносимість певної їжі;

Стрес;

Проблеми зі сном:

Алергія на ті чи інші компоненти їжі;

Вживання алкоголю;

Хроонічні хвороби;

Неправильне харчування.

Чи може чай допомогти травленню?

[ + – ] За словами Ненсі Фаррелл Аллен, чай може лише заспокоїти систему травлення, і є ймовірність того, що людина позбавиться на деякий час від здуття живота або спазмів у шлунку Фото: dino

За словами Ненсі Фаррелл Аллен, чай може лише заспокоїти систему травлення, і є ймовірність того, що людина позбавиться на деякий час від здуття живота або спазмів у шлунку. Цей напій допоможе нормалізувати кишкову мікрофлору та покращить перистальтику шлунково-кишкового тракту. Але якщо це пов'язано з розвитком якоїсь хвороби, то найімовірніше знадобиться консультація лікаря.

За словами Лаури Пурді, сімейного лікаря зі штату Теннессі, США, чорний, зелений або трав'яний чай можуть допомогти при порушеннях травлення та на якийсь час прибрати подразнення у шлунку.

Попередні дослідження показали, що, наприклад, м'ята може сприяти розслабленню м'язової тканини в системі травлення і позитивно впливати на травлення. Але точних доказів, що м'ятний чай може допомогти травленню немає. За словами Пурді, та сама історія і з імбирним чаєм, який може допомогти при нудоті та блювоті. Але наскільки корисний для загального травлення, вчені так і не з'ясували.

Експерти сходяться на думці, що вживання чаю не є панацеєю від проблем із травленням і лише лікар може визначити точні причини дискомфорту та запропонувати потрібне лікування.

[ + – ] Експерти сходяться на думці, що вживання чаю не є панацеєю від проблем із травленням і лише лікар може визначити точні причини дискомфорту та запропонувати потрібне лікування Фото: dino

Що свідчать інші дослідження?

Американські вчені провели кілька досліджень за останні 10 років, які показали, що регулярне вживання чаю може підтримувати здоров'я травної системи у довгостроковій перспективі.

Ці дослідження показали, що люди, які п'ють приблизно три чашки чаю на тиждень з меншою ймовірністю, захворіють на рак шлунково-кишкового тракту в порівнянні з тими, хто не п'є чай. Також вчені тоді з'ясували, що вживання і чорного та зеленого чаю справді може заспокоювати травну систему.

Але проблема в тому, що таких досліджень ще замало, щоб точно говорити про те, що чай є надійним засобом, який допоможе травній системі бути здоровою.

Фокус вже писав про торішнє дослідження, в якому йдеться про те, що вживання зеленого чаю у певних кількостях може сприяти покращенню здоров'я людини.