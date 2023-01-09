Чарівне звучання. Вчені розробили "розумну" подушку, яка бореться з хропінням

Розробники впевнені, що їхній новий винахід допоможе якщо не позбутися хропіння зовсім, то значно зменшити його.

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Хропіння — досить поширена проблема, з якою стикаються мільйони людей і пар по всьому світу. Хтось використовує спеціальні капи або головні убори, але сьогодні дослідники пішли далі та розробили спеціальну подушку, яка дозволить запобігти неприємним "нічним трелям", пише Futurism.

Розробка отримала назву Motion Pillow і по суті є суперрозумною подушкою, яка здатна не тільки розпізнати хропіння, але й повернути люди, яка спить, так, щоб вона перестала хропіти.

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За словами дослідників, спочатку вони використовували машинне навчання, щоб навчити подушку виявляти й розпізнавати хропіння користувачів — із часом профіль новинки вдосконалився. Після цього вчені розробили технологію, яка дозволила б перевертати хропуна, не завдаючи йому дискомфорту, — для цього подушка надувається, щоб змінити положення голови користувача. Коли ідеальне положення знайдено й хропіння стихає, подушка здувається — і все, ваш партнер щасливий і не страждає від недосипання.

Дослідники також зазначають, що провели низку клінічних випробувань, у яких Motion Pillow показала себе з найкращого боку — у 93,7% користувачів спостерігалося зменшення хропіння. Зазначимо, що зараз у нової розробки поки що мало відгуків, проте ті, що є, свідчать про те, що пристрій насправді працює.

Користувач сайту High Tech Dad залишив свій відгук про нову розумну подушку — за словами чоловіка, всього за тиждень хропіння його дружини зменшилося настільки, що більше не турбувало його. Водночас користувач зазначає, що знизилася як гучність, так і частота хропіння.

Користувач також зазначив, що інноваційний пристрій насправді виявляє хропіння, а всередині подушка складається з піни з ефектом пам'яті — коли пристрій розпізнає хропіння, він "чарівним чином" надує подушку і так запобіжить повністю або зменшить хропіння.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим небезпечне хропіння, — нічні "трелі" можуть призвести до сліпоти.