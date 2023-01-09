Волшебное звучание. Ученые разработали "умную" подушку, которая борется с храпом

Разработчики уверенны, что их новое изобретение поможет если не избавиться от храпа совсем, то значительно уменьшить его.

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Храп — достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются миллионы людей и пар по всему миру. Кто-то использует специальные каппы или головные уборы но сегодня исследователи пошли дальше и разработали специальную подушку, которая позволит предотвратить неприятные "ночные трели", пишет Futurism.

Разработка получила название Motion Pillow и по сути представляет собой суперумную подушку, которая способна не только распознать храп, но и повернуть спящего так, чтобы он перестал храпеть.

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По словам исследователей, изначально они использовали машинное обучение, чтобы научить подушку обнаруживать и распознавать храп пользователей — с течением времени профиль новинки усовершенствовался. После этого ученые разработали технологию, которая позволила бы переворачивать храпящего, не доставляя ему дискомфорт — для этого подушка надувается, чтобы изменить положение головы пользователя. Когда идеальное положение найдено и храп стихает, подушка сдувается — и все, ваш партнер счастлив и не страдает от недосыпа.

Исследователи также отмечают, что провели ряд клинических испытаний, в которых Motion Pillow показал себя с лучшей стороны — у 93,7% пользователей наблюдалось уменьшение храпа. Отметим, что в данный момент у новой разработки пока мало отзывов, однако те, что есть — свидетельствуют о том, что устройство в действительности работает.

Пользователь сайта High Tech Dad оставил свой отзыв о новой умной подушке — по словам мужчины, всего за неделю храп его жены уменьшился настолько, что больше не тревожил его. При этом, пользователь отмечает, что снизилась как громкость, так и частота храпа.

Пользователь также отметил, что инновационное устройство в действительности обнаруживает храп, а внутри подушка состоит из пены с эффектом памяти — когда устройство распознает храп, оно "волшебным образом" надувает подушку и тем самым предотвращает полностью или уменьшает храп.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чем опасен храп — ночные "трели" могут привести к слепоте.