"Зелений горошок" у космосі. Виявлено дуже рідкісну та найпримітивнішу галактику
Учені вважають, що одна з найдальших галактик із раннього Всесвіту може бути найхімічнішою з найвідоміших на сьогодні.
Учені провели нове дослідження дуже далеких галактик, які вже існували, коли Всесвіту було 13,1 млрд років (загальний його вік оцінюється в 13,8 млрд років). Зображення цих стародавніх галактик зробив космічний телескоп Вебба, і виявилося, що вони мають спільні характеристики з дуже рідкісним класом галактик, які називаються галактиками "зелений горошок". Також учені з'ясували, що одна з них може бути найпримітивнішою за хімічним складом галактикою з усіх відомих на сьогодні, пише Space.
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Галактики, які астрономи назвали "зелений горошок", уперше були виявлені у 2009 році. Свою назву вони отримали через те, що на вигляд вони дійсно нагадують зелений горошок. Вони схожі на маленькі зелені крапки з чітко зеленим відтінком.
Зеленими ці галактики здаються через те, що більша частина світла цих рідкісних галактик походить від яскравих газових хмар, що світяться та випромінюють світло на певних довжинах хвиль, а не від широкого спектру світла, який випромінюють зірки в інших галактиках.
За словами вчених, ці рідкісні галактики становлять лише 0,1% відомих нам довколишніх галактик. Діаметр цих об'єктів складає всього 5 тисяч світлових років, тоді як діаметр нашого Чумацького Шляху складає 100 тисяч світлових років. Незважаючи на те, що ці галактики такі маленькі, тут відбувається бурхливе й дуже швидке утворення нових зірок.
"Дослідження цих ранніх далеких галактик показує, що одна з них, швидше за все, може бути найпримітивнішою галактикою, відомою на сьогодні. І водночас ці галактики дуже схожі на ті, які розташовані до нас набагато ближче. І в них відбувається надзвичайно сильний процес зореутворення", — говорить Джеймс Роудс із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.
Ще влітку минулого року космічний телескоп Вебба зробив найчіткіше інфрачервоне зображення далекого Всесвіту, на якому було видно галактики всередині й далеко позаду скупчення галактик під назвою SMACS 0723. Про цей перший набір наукових даних космічного телескопа Вебба Фокус уже докладно писав.
На цьому знімку вчені знайшли три галактики, які нагадують далеких родичів найближчих до нас галактик класу "зелений горошок". За допомогою космічного телескопа вчені виявили характерні ознаки викидів кисню, водню й неону в цих галактиках, що ще більше посилило їхню подібність із галактиками "зелений горошок". Нові дані дозволили вченим уперше виміряти кількість кисню в цих далеких і ранніх галактиках, і виявилося, що дві з них містять близько 20% кисню порівняно з Чумацьким Шляхом.
У міру того, як зірки вмирають, вони збагачують Усесвіт важкими елементами, а це означає, що ранні галактики, подібні до цих, повинні мати відносний дефіцит елементів, важчих за водень і гелій, які астрономи називають "металами".
"Ці галактики вже існували, коли Всесвіту було 13,1 млрд років, і це дійсно молоді в усіх сенсах галактики. Тут повно молодих зірок і газу, що світиться, який містить мало хімічних елементів, що залишилися від старіших зірок. Але одна з цих трьох ранніх галактик ще більш незвичайна. Вона містить лише 2% кисню порівняно з Чумацьким Шляхом і може бути найбільш хімічно примітивною галактикою з будь-коли виявлених", — говорить Роудс.
Також Фокус писав про злиття двох галактик, які вже перетворилися на одну. Але величезні чорні діри, які були в центрах цих галактик, усе ще не пройшли процес злиття й перебувають на завершальній стадії перетворення на гігантську чорну діру. Таке вчені побачили вперше та вважають, що щось подібне чекає й на нашу рідну галактику.
Фокус також писав про те, що космічний телескоп Вебба зафіксував наявність у групі з п'яти галактик величезної ударної хвилі, яка за розмірами перевищує наш Чумацький Шлях.