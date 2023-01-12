"Зелений горошок" у космосі. Виявлено дуже рідкісну та найпримітивнішу галактику

Учені вважають, що одна з найдальших галактик із раннього Всесвіту може бути найхімічнішою з найвідоміших на сьогодні.

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Учені провели нове дослідження дуже далеких галактик, які вже існували, коли Всесвіту було 13,1 млрд років (загальний його вік оцінюється в 13,8 млрд років). Зображення цих стародавніх галактик зробив космічний телескоп Вебба, і виявилося, що вони мають спільні характеристики з дуже рідкісним класом галактик, які називаються галактиками "зелений горошок". Також учені з'ясували, що одна з них може бути найпримітивнішою за хімічним складом галактикою з усіх відомих на сьогодні, пише Space.

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Галактики, які астрономи назвали "зелений горошок", уперше були виявлені у 2009 році. Свою назву вони отримали через те, що на вигляд вони дійсно нагадують зелений горошок. Вони схожі на маленькі зелені крапки з чітко зеленим відтінком.

Зеленими ці галактики здаються через те, що більша частина світла цих рідкісних галактик походить від яскравих газових хмар, що світяться та випромінюють світло на певних довжинах хвиль, а не від широкого спектру світла, який випромінюють зірки в інших галактиках.

[ + – ] Зліва показана галактика "зелений горошок", розташована на відстані близько 170 млн світлових років від нас, а справа — галактика "зелений горошок", яку космічний телескоп Вебба побачив такою, якою вона була 13,1 млрд років тому Фото: NASA

За словами вчених, ці рідкісні галактики становлять лише 0,1% відомих нам довколишніх галактик. Діаметр цих об'єктів складає всього 5 тисяч світлових років, тоді як діаметр нашого Чумацького Шляху складає 100 тисяч світлових років. Незважаючи на те, що ці галактики такі маленькі, тут відбувається бурхливе й дуже швидке утворення нових зірок.

"Дослідження цих ранніх далеких галактик показує, що одна з них, швидше за все, може бути найпримітивнішою галактикою, відомою на сьогодні. І водночас ці галактики дуже схожі на ті, які розташовані до нас набагато ближче. І в них відбувається надзвичайно сильний процес зореутворення", — говорить Джеймс Роудс із Центру космічних польотів NASA імені Годдарда.

Ще влітку минулого року космічний телескоп Вебба зробив найчіткіше інфрачервоне зображення далекого Всесвіту, на якому було видно галактики всередині й далеко позаду скупчення галактик під назвою SMACS 0723. Про цей перший набір наукових даних космічного телескопа Вебба Фокус уже докладно писав.

[ + – ] Ще влітку минулого року космічний телескоп Вебба зробив найчіткіше інфрачервоне зображення далекого Всесвіту, на якому було видно галактики всередині й далеко позаду скупчення галактик під назвою SMACS 0723 Фото: NASA

На цьому знімку вчені знайшли три галактики, які нагадують далеких родичів найближчих до нас галактик класу "зелений горошок". За допомогою космічного телескопа вчені виявили характерні ознаки викидів кисню, водню й неону в цих галактиках, що ще більше посилило їхню подібність із галактиками "зелений горошок". Нові дані дозволили вченим уперше виміряти кількість кисню в цих далеких і ранніх галактиках, і виявилося, що дві з них містять близько 20% кисню порівняно з Чумацьким Шляхом.

[ + – ] На цьому знімку вчені знайшли три галактики, які нагадують далеких родичів найближчих до нас галактик класу "зелений горошок". За допомогою космічного телескопа вчені виявили характерні ознаки викидів кисню, водню й неону в цих галактиках, що ще більше посилило їхню подібність із галактиками "зелений горошок". Фото: NASA

У міру того, як зірки вмирають, вони збагачують Усесвіт важкими елементами, а це означає, що ранні галактики, подібні до цих, повинні мати відносний дефіцит елементів, важчих за водень і гелій, які астрономи називають "металами".

"Ці галактики вже існували, коли Всесвіту було 13,1 млрд років, і це дійсно молоді в усіх сенсах галактики. Тут повно молодих зірок і газу, що світиться, який містить мало хімічних елементів, що залишилися від старіших зірок. Але одна з цих трьох ранніх галактик ще більш незвичайна. Вона містить лише 2% кисню порівняно з Чумацьким Шляхом і може бути найбільш хімічно примітивною галактикою з будь-коли виявлених", — говорить Роудс.

Також Фокус писав про злиття двох галактик, які вже перетворилися на одну. Але величезні чорні діри, які були в центрах цих галактик, усе ще не пройшли процес злиття й перебувають на завершальній стадії перетворення на гігантську чорну діру. Таке вчені побачили вперше та вважають, що щось подібне чекає й на нашу рідну галактику.

Фокус також писав про те, що космічний телескоп Вебба зафіксував наявність у групі з п'яти галактик величезної ударної хвилі, яка за розмірами перевищує наш Чумацький Шлях.