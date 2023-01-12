"Зеленый горошек" в космосе. Обнаружена очень редкая и самая примитивная галактика

Ученые считают, что одна из самых далеких галактик из ранней Вселенной может быть самой химически примитивной из известных на сегодня.

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Ученые провели новое исследование очень далеких галактик, которые существовали уже, когда Вселенной было 13,1 млрд лет (общий ее возраст оценивается в 13,8 млрд лет). Изображения этих древних галактик сделал космический телескоп Уэбб и оказалось, что они имеют общие характеристики с очень редким классом галактик, которые называются галактиками "зеленый горошек". Также ученые выяснили, что одна из них может самой примитивной по химическому составу галактикой из всех известных на сегодня, пишет Space.

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Галактики, которые астрономы назвали "зеленый горошек", впервые были обнаружены в 2009 году. Свое название они получили из-за того, что по внешнему виду они действительно напоминают зеленый горошек. Они выглядят как маленькие зеленые точки с отчетливо зеленым оттенком.

Зелеными эти галактики кажутся из-за того, что большая часть света этих редких галактик исходит от ярких светящихся газовых облаков, которые излучают свет на определенных длинах волн, а не от широкого спектра света, который излучают звезды в других галактиках.

[ + – ] Слева показана галактика "зеленый горошек", расположенная на расстоянии около 170 млн световых лет от нас, а справа - галактика "зеленый горошек", которую космический телескоп Уэбб увидел такой, какой она была 13,1 млрд лет назад Фото: NASA

По словам ученых, эти редкие галактики составляют всего 0,1% известных нам близлежащих галактик. Диаметр этих объектов составляет всего 5 тысяч световых лет, в то время как диаметр нашего Млечного Пути составляет 100 тысяч световых лет. Несмотря на то, что эти галактики такие маленькие, здесь происходит бурное и очень быстрое образование новых звезд.

"Исследование эти ранних далеких галактик показывает, что одна из них скорее всего может быть самой примитивной галактикой, известной на сегодня. И в то же время эти галактики очень похожи на те, которые находятся к нам намного ближе. И в них происходит чрезвычайно сильный процесс звездообразования", — говорит Джеймс Роудс из Центра космических полетов NASA имени Годдарда.

Еще летом прошлого года космический телескоп Уэбб сделал самое четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной, на котором были видны галактики внутри и далеко позади скопления галактик под названием SMACS 0723. Об этом первом наборе научных данных космического телескопа Уэбб Фокус уже подробно писал.

[ + – ] Еще летом прошлого года космический телескоп Уэбб сделал самое четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной, на котором были видны галактики внутри и далеко позади скопления галактик под названием SMACS 0723 Фото: NASA

На этом снимке ученые нашли три галактики, которые напоминают дальних родственников более близких к нам галактик класса "зеленый горошек". С помощью космического телескопа ученые обнаружили характерные признаки выбросов кислорода, водорода и неона в этих галактиках, что еще больше усилило их сходство с галактиками "зеленый горошек". Новые данные позволили ученым впервые измерить количество кислорода в этих далеких и ранних галактиках, и оказалось, что две из них содержат около 20% кислорода по сравнению с Млечным Путем.

[ + – ] На этом снимке ученые нашли три галактики, которые напоминают дальних родственников более близких к нам галактик класса "зеленый горошек". С помощью космического телескопа ученые обнаружили характерные признаки выбросов кислорода, водорода и неона в этих галактиках, что еще больше усилило их сходство с галактиками "зеленый горошек" Фото: NASA

По мере того, как звезды умирают, они обогащают Вселенную тяжелыми элементами, а это означает, что ранние галактики, подобные этим, должны иметь относительный дефицит элементов тяжелее водорода и гелия, которые астрономы называют "металлами".

"Эти галактики уже существовали, когда Вселенной было 13,1 млрд лет и это действительно молодые во всех смыслах галактики. Здесь полно молодых звезд и светящегося газа, который содержит мало химических элементов, которые остались от более старых звезд. Но одна из этих трех ранних галактик еще более необычная. Она содержит всего 2% кислорода по сравнению с Млечным Путем и может быть самой химически примитивной галактикой из когда-либо обнаруженных", — говорит Роудс.

Также Фокус писал о слиянии двух галактик, которые уже превратились в одну. Но огромные черные дыры, которые были в центрах этих галактик все еще не прошли процесс слияния и находятся на завершающей стадии превращения в гигантскую черную дыру. Такое ученые увидели впервые и считают, что нечто подобное ожидает и нашу родную галактику.

Фокус также писал о том, что космический телескоп Уэбб зафиксировал наличие в группе из пяти галактик огромной ударной волны, которая по размерам превышает наш Млечный Путь.