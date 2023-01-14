Річки ртуті та смертельні пастки: чому досі не відкрито гробницю першого імператора Китаю

У 1974 році в китайській провінції Шеньсі фермери натрапили на одну з найважливіших археологічних знахідок усіх часів і народів: вони знайшли фрагменти людської фігури, зробленої з глини. Археологічні розкопки показали, що поле розташоване над низкою ям, які були забиті тисячами теракотових моделей солдатів і бойових коней у натуральну величину, не кажучи вже про акробатів, поважних чиновників та різних тварин.

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Вчені вважають, що місія цієї теракотової армії полягала в охороні розташованого неподалік мавзолею Цінь Ши Хуан-ді, який правив з 221 по 210 рік до н.е. У той час, як велика частина некрополя навколо мавзолею уже досліджена, сама гробниця імператора ніколи не відкривалася, попри величезну кількість інтриг, які її оточують, повідомляють IFLScience.

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Основною причиною цієї нерішучості є те, що археологи стурбовані, як розкопки можуть пошкодити гробницю, втративши важливу історичну інформацію. Наразі доступ до гробниці можливий лише за допомогою інвазивних археологічних методів, що пов'язано з високим ризиком заподіяння непоправної шкоди.

Один з найяскравіших прикладів цього — розкопки міста Троя в 1870-х роках Генріхом Шліманом. Через свою поспішність і наївність він знищив майже всі сліди того самого міста, яке мав намір віднайти.

[ + – ] Наразі гробниця Цінь Ши Хуан-ді залишається запечатаною і недослідженою, але не забутою Фото: Aaron Zhu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Вчені висунули ідею використання певних неінвазивних методів для того, щоб зазирнути всередину гробниці. Одна з ідей полягає у використанні мюонів, субатомних продуктів зіткнення космічних променів з атомами в атмосфері Землі, які можуть проникати крізь структури подібно до сучасного рентгенівського випромінювання. Проте, до реалізації таких методів ще далеко.

Розкриття гробниці може принести і смертельні небезпеки для перших дослідників. У розповіді, написаній давньокитайським істориком Сима Цянем приблизно через 100 років після смерті Цінь Ши Хуан-ді, він пояснює, що гробниця обладнана пастками, які призначені для вбивства будь-якого порушника.

"Побудовані палаци і мальовничі вежі для сотні чиновників, а гробниця наповнилася рідкісними артефактами і чудовими скарбами. Майстрам наказали виготовити арбалети і стріли, влаштовані так, щоб вбити кожного, хто увійде в гробницю. Ртуть використали для імітації ста річок, Янцзи і Жовтої річки, а також великого моря, і вона налаштована на механічний потік", — йдеться у записах історика.

Навіть якщо 2000-річна зброя вийшла з ладу, потік рідкої ртуті становить серйозну небезпеку не тільки для дослідників, але й для довколишнього середовища. Це може звучати як порожня погроза, але наукові дослідження вивчили концентрацію ртуті навколо гробниці і виявили значно вищі рівні, ніж можна було б очікувати на типовій ділянці землі.

"Ртуть може виходити через тріщини, які з'явилися в структурі з часом, і наше дослідження підтверджує стародавні літописні записи про гробницю, яка, як вважається, ніколи не була відкрита чи розграбована", — роблять висновок автори однієї статті 2020 року.

Наразі гробниця Цінь Ши Хуан-ді залишається запечатаною і недослідженою, але не забутою. Проте, коли настане час, цілком можливо, що науковий прогрес нарешті зможе заглибитися в таємниці, які пролежали тут непорушно близько 2200 років.

Раніше Фокус писав про древні китайські поховання, знайдені поблизу міста Пайшаньсян.