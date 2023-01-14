Реки ртути и смертельные ловушки: почему до сих пор не открыта гробница первого императора Китая

В 1974 году в китайской провинции Шэньси фермеры наткнулись на одну из важнейших археологических находок всех времен и народов: они обнаружили фрагменты человеческой фигуры, сделанной из глины. Археологические раскопки показали, что поле расположено над рядом ям, забитых тысячами терракотовых моделей солдат и боевых лошадей в натуральную величину, не говоря уже об акробатах, уважаемых чиновниках и разных животных.

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Ученые считают, что миссия этой терракотовой армии заключалась в охране расположенного неподалеку мавзолея Цинь Ши Хуан-ди, правившего с 221 по 210 год до н. э. В то время как большая часть некрополя вокруг мавзолея уже исследована, сама гробница императора никогда не открывалась, несмотря на огромное количество окружающих ее интриг, сообщают IFLScience.

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Основной причиной этой нерешительности является то, что археологи озабочены как раскопки могут повредить гробницу, потеряв важную историческую информацию. Доступ к гробнице возможен только с помощью инвазивных археологических методов, что связано с высоким риском причинения непоправимого вреда.

Один из самых ярких примеров этого – раскопки города Троя в 1870-х годах Генрихом Шлиманом. Из-за своей поспешности и наивности он уничтожил почти все следы того самого города, который намеревался найти.

[ + – ] В настоящее время гробница Цинь Ши Хуан-ди остается запечатанной и неисследованной, но не забытой Фото: Aaron Zhu/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Ученые выдвинули идею использования некоторых неинвазивных методов для того, чтобы заглянуть внутрь гробницы. Одна из идей заключается в использовании мюонов, субатомных продуктов столкновения космических лучей с атомами в атмосфере Земли, которые могут проникать через структуры подобно современному рентгеновскому излучению. Однако до реализации таких методов еще далеко.

Раскрытие гробницы может принести и смертельную опасность для первых исследователей. В рассказе, написанном древнекитайским историком Сима Цянем примерно через 100 лет после смерти Цинь Ши Хуан-ди, он объясняет, что гробница оборудована ловушками, предназначенными для убийства любого нарушителя.

"Построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница наполнилась редкими артефактами и чудесными сокровищами. Мастерам приказали изготовить арбалеты и стрелы, устроенные так, чтобы убить каждого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовали для имитации ста рек, а также большого моря, и она настроена на механический поток", — говорится в записях историка.

Даже если 2000-летнее оружие вышло из строя, поток жидкой ртути представляет серьезную опасность не только для исследователей, но и для окружающей среды. Это может звучать как пустая угроза, но научные исследования изучили концентрацию ртути вокруг гробницы и обнаружили значительно более высокие уровни, чем можно было бы ожидать на типичном участке земли.

"Ртуть может выходить из-за трещин, появившихся в структуре со временем, и наше исследование подтверждает древние летописные записи о гробнице, которая, как считается, никогда не была открыта или разграблена", — заключают авторы одной статьи 2020 года.

Гробница Цинь Ши Хуан-ди остается запечатанной и неисследованной, но не забытой. Однако когда придет время, вполне возможно, что научный прогресс наконец-то сможет углубиться в тайны, пролежавшие здесь незыблемо около 2200 лет.

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