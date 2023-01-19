500-річний "парадокс" Леонардо да Вінчі нарешті вирішено: що з'ясували вчені

Бульбашки повітря у воді не завжди рухаються по прямій лінії, і фізики тільки зараз з'ясували, чому так відбувається.

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Фізики зробили важливе відкриття, яке пояснює "неправильний" рух бульбашок повітря у воді, пише IFLScience.

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Понад 500 років тому Леонардо да Вінчі спостерігав, як бульбашки повітря піднімаються у воді, і він помітив, що деякі бульбашки рухаються по спіралі або зигзагоподібно замість того, щоб підніматися по прямій лінії до поверхні. Леонардо да Вінчі помітив, що тільки великі бульбашки, а не маленькі бульбашки повітря піднімаються на поверхню саме так, хоча на кожну з них діють ті самі сили. Упродовж століть ніхто так і не запропонував пояснення цього явища, яке назвали "парадоксом Леонардо да Вінчі".

[ + – ] Понад 500 років тому Леонардо да Вінчі спостерігав, як бульбашки повітря піднімаються у воді, і він помітив, що деякі бульбашки рухаються по спіралі або зигзагоподібно замість того, щоб підніматися по прямій лінії до поверхні Фото: IFL Science

Але Мігель Еррада з Університету Севільї, Іспанія та Єнс Еггерс з Брістольського університету, Велика Британія розгадали цю загадку. Нове дослідження показало, що бульбашки повітря можуть досягати критичного розміру, який сприяє їх нестабільному руху через взаємодію між потоком води навколо них і невеликими змінами їхньої форми. За словами вчених, бульбашки змінюються під дією сил з боку води і, зі свого боку, форма бульбашки змінює характер руху.

[ + – ] Замальовка да Вінчі, на якій він зобразив свої спостереження за поведінкою бульбашок повітря у воді Фото: плоская земля

"На бульбашки повітря, що піднімаються у воді, впливає безліч сил, що перетинаються, таких як в'язкість рідини, поверхневе тертя і будь-які забруднювальні речовини, які спотворюють форму бульбашок і змінюють динаміку води, що обтікає їх", — говорить Еррада.

Учені створили математичні моделі та порівняли свої результати з попередніми експериментами, проведеними у "надчистій воді". Вони з'ясували, що бульбашки періодично нахиляються, що змінює їх форму. Так, одна зі сторін бульбашки стає більш слизькою, тому вода обтікає її швидше. Це знижує тиск на цій стороні й бульбашка повертається у вихідний стан, але потім цикл перетворення повторюється знову.

[ + – ] Передбачуваний автопортрет Леонардо да Вінчі Фото: Wikipedia

Їх моделювання показало, що бульбашки відхиляються від прямої траєкторії руху у воді, коли їх сферичний радіус перевищує 0,926 міліметрів, що приблизно дорівнює розміру кінчика олівця. Тепер автори дослідження хочуть точніше зрозуміти, як забруднення води впливає на результати вивчення поведінки бульбашок повітря. Тому що в 16 столітті дуже чиста вода була недоступна, тому Леонардо да Вінчі мав справу із забрудненою водою.

Як уже писав Фокус, учені перевірили правдоподібність теорії багдадської "батарейки". Майже 100 років тому було знайдено глиняний глечик, якому приблизно 2 тисячі років. І вчені припустили, що ця ємність використовувалася як давня батарейка.

Також Фокус писав, що вчені виявили життя на культовому автопортреті Леонардо да Вінчі. З'ясувалося, що картина зберігає щось унікальне і досі невідоме науці.