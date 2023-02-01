Невідома держава. Дослідники знайшли назву невідомої країни на щиті стародавнього царя

Напис на бронзовому щиті, придбаному музеєм Резан Хас, розкрив назву невідомої країни.

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Вважається, що бронзовий щит, який належав царю Аргішті, знайшли в межах Патноса або провінції Муш на сході Туреччини, пише Arkeonews.

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На конференції щодо урартської колекції музею Резан Хас, яку організував Університет Кадір Хас, викладач та доцент Орхан Варол повідомив, що на бронзовому щиті, який належав древньому царю, їм вдалося ідентифікували назву раніше невідомої країни.

Дослідник зазначив, що вони виявили існування нової країни під назвою Каріні (Qarini), написаної ідеограмою KUR, яка є державним знаком.

[ + – ] Бронзовий щит короля Аргішті Фото: Oğuz Büyükyıldırım

За словами дослідників, більшість урартських написів складаються з військових кампаній і перемог царів, викарбуваних на кам'яних брилах, таких як андезит, базальт і вапняк, або на скелястих ділянках. Також вдається отримати інформацію про війну і перемогу в урартських військових знаряддях.

Зрозуміло, що крім використання урартських щитів на полі бою, вони також могли слугувати символом перемоги для царів. Іноді на щиті вказувалося, що завойована країна або зброя присвячені головному богу. В руках царя або великого воїна щит, який відіграє важливу роль у перемозі у війні, набуває символічного значення і цінності, будучи оформленим клинописом.

Щит має ширину 40 сантиметрів. Окрім напису, на поверхні щита є пунктирні та криволінійні смуги.

Артефакт містить нову інформацію про розширення території Урарту за часів правління царя Аргішті, а також про мовні особливості цієї держави.

[ + – ] Дослідник доктор Орхан Варол Фото: Arkeonews

Урарти перейняли ассирійську клинописну систему письма. Усі правителі, окрім Сардурі І, писали урартською мовою. Його син Ішпуіні (приблизно 830-810 рр. до н.е.) пізніші правителі писали урартською мовою також.

Аргішті І був шостим відомим царем Урарту, який правив з 786 по 764 рік до н.е. Він завоював північну частину Сирії і зробив Урарту наймогутнішою державою в постхеттській Малій Азії. Він також розширив кордони країни аж до Кавказу.

Із самого початку історії царства Урарту виготовлялися дуже характерні артефакти, включаючи сотні бронзових поясів, а також щити, сагайдаки, шоломи, бубонці, кінське спорядження, ювелірні прикраси, керамічні та металеві посудини різних форм.

Багато з цих артефактів мають царські написи і прикрашені характерними мотивами і сценами, які складаються з різних божеств і складених потойбічних істот, царських ритуалів, полювання, битв і жанрових сцен.

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