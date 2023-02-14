Убивчо зелений. Як шпалери доводили до смерті людей у Вікторіанську епоху

Страшні подробиці причин масових смертей у Європі 19 століття. Ніхто не міг подумати, що любов до певного відтінку кольору може коштувати життя.

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Наскільки вам подобається зелений колір? Справді — гарний, колір алігаторів та горошку. Але якщо ваша відповідь не була "Я б буквально помер за неї", тоді ви не такий великий його шанувальник, якими були вікторіанці, пише IFL Science.

Свого часу представники вікторіанської епохи провели десятиліття, оповиті певним відтінком зеленого кольору лише заради того, щоб бути вбитими ним. Палко улюблений колір буквально душив своєю присутністю, доводячи до нудоти. І ні, це не художня мова, а буквальна схема вбивання людей, які нічого не підозрюють.

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Так, у середині 1800-х четверо дітей з робітничого району Лондона захворіли на ангіну та інші респіраторні захворювання. У них було діагностовано дифтерит, але їхній лікар, як і раніше, був спантеличений тим, як вони підхопили його. Адже в їхньому будинку не було виявлено жодної з ознак, які, на його думку, були пов'язані з хворобою. І при цьому інші місцеві діти не були інфіковані. Діти померли від хвороби до того, як вдалося знайти справжнього винуватця — пристрасть їхніх батьків до шпалер. До шпалер зеленого кольору.

1857 року лікар Вільям Гайндс із Бірмінгема, Велика Британія, почав щовечора, повернувшись додому, відчувати нестерпну нудоту і спазми в животі. Як не дивно, він не був із тих, хто дивиться на свої гарні зелені шпалери і задається питанням, чи не вбивають вони їх по-тихому, викликаючи спазми шлунку, позиви до блювоти і головний біль. Усі ці симптоми загадково припинялися щоночі, коли він лягав спати.

Зрештою Гайндс зрозумів, що йому погано, коли він перебуває у своєму кабінеті з красивими зеленими шпалерами. Не шкодуючи часу, щоб протестувати свою гіпотезу, він виявив, що красива зелена фарба містить миш'як, який повільно отруював його щоразу, коли він входив у свій кабінет. Коли він прибрав шпалери, що містили токсин, він виявив, що його здоров'я значно покращилося.

Винуватець був винайдений ще у Швеції 1775 року Карлом Вільгельмом Шеєле. Названий зеленим Шеєле, цей колір був зроблений з арсеніту міді і був настільки ж популярний, наскільки і токсичний. За оцінками виробників шпалер, тільки у Великій Британії їх було понад сто п'ятдесят квадратних кілометрів. Чорнило відшаровувалося і вдихалося мешканцями будинку, виділяючи пари миш'яку протягом тривалого часу. Був лише один короткостроковий виняток: трагічний випадок 1862 року, коли діти буквально лизали шпалери і незабаром померли.

Конкуруючий зелений колір, відомий як паризький зелений або смарагдово-зелений, не допоміг запобігти смерті, оскільки він теж був зроблений з миш'яку. Повільно, але вірно медичні працівники почали кампанію проти цього кольору, хоча вони зіштовхнулися з протидією із боку промисловості та людей, які вважали, що будуть у безпеці, якщо уникатимуть безпосереднього облизування шпалер.

Публіка перестала прикрашати свої стіни отрутою після смерті Матильди Шойрер 1861 року. Шойрер була найнята для посипання штучного листя зеленим порошком Шеєле. Яскраві повідомлення щодо її смерті про те, що білки її очей стали зеленими, а "вираз сильної тривоги" застиг на обличчі, налаштувало громадськість проти вбивчої фарби, і вона поступово вийшла з ужитку, оскільки виробники переключилися на інші інгредієнти під суспільним тиском.

Однак ще довгий час багато людей продовжували вмирати через свою любов до абсолютно певного відтінку зеленого

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