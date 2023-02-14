Убийственно зеленый. Как обои доводили до смерти людей в Викторианскую эпоху

Страшные подробности причин массовых смертей в Европе 19 века. Никто не мог подумать, что любовь к определенному оттенку цвета может стоить жизни.

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Насколько вам нравится зеленый цвет? Действительно — красивый, цвет аллигаторов и горошка. Но если ваш ответ не был "Я бы буквально умер за него", тогда вы не такой большой его поклонник, какими были викторианцы, пишет IFL Science.

В свое время представители викторианской эпохи провели десятилетия, окутанные определенным оттенком зеленого цвета только ради того, чтобы быть убитыми им. Горячо любимый цвет буквально душил своим присутствием, доводя до тошноты. И нет, это не художественный язык, а буквальная схема умерщвления ничего не подозревающих людей.

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Так, в середине 1800-х четверо детей из рабочего района Лондона заболели ангиной и другими респираторными заболеваниями. У них был диагностирован дифтерит, но их врач по-прежнему был озадачен тем, как они подхватили его. Ведь в их доме не было обнаружено ни одного из признаков, которые, по его мнению, были связаны с болезнью. И при этом другие местные дети не были инфицированы. Дети умерли от болезни до того, как удалось найти настоящего виновника — пристрастие их родителей к обоям. К обоям зеленого цвета.

В 1857 году врач Уильям Хайндс из Бирмингема, Великобритания, начал каждый вечер по возвращении домой чувствовать невыносимую тошноту и спазмы в животе. Как ни странно, он не был из тех, кто смотрит на свои красивые зеленые обои и задается вопросом, не убивают ли они их по-тихому, вызывая спазмы желудка, позывы к рвоте и головные боли. Все эти симптомы загадочно прекращались каждую ночь, когда он ложился спать.

В конце концов Хайндс понял, что ему плохо, когда он находится в своем кабинете с красивыми зелеными обоями. Не жалея времени, чтобы протестировать свою гипотезу, он обнаружил, что красивая зеленая краска содержит мышьяк, который медленно отравлял его всякий раз, когда он входил в свой кабинет. Когда он убрал обои, содержащие токсин, он обнаружил, что его здоровье значительно улучшилось.

Виновник был изобретен еще в Швеции в 1775 году Карлом Вильгельмом Шееле. Названный зеленым Шееле, этот цвет был сделан из арсенита меди и был столь же популярен, сколь и токсичен. По оценкам производителей обоев, только в Великобритании их было более ста пятидесяти квадратных километров. Чернила отслаивались и вдыхались жильцами дома, выделяя пары мышьяка на протяжении длительного времени. Было лишь одно краткосрочное исключение: трагический случай в 1862 году, когда дети буквально лизали обои и вскоре умерли.

Соперничающий зеленый цвет, известный как парижский зеленый или изумрудно-зеленый, не помог предотвратить смерти, так как он тоже был сделан из мышьяка. Медленно, но верно медицинские работники начали кампанию против этого цвета, хотя они столкнулись с противодействием со стороны промышленности и людей, которые считали, что будут в безопасности, если будут избегать непосредственного облизывания обоев.

Публика перестала украшать свои стены ядом после смерти Матильды Шойрер в 1861 году. Шойрер была нанята для посыпания искусственных листьев зеленым порошком Шееле. Яркие сообщения о ее смерти о том, что белки ее глаз стали зелеными и "выражение сильной тревоги" застыло на лице, настроило общественность против убийственной краски, и она постепенно вышла из употребления, поскольку производители переключились на другие ингредиенты под общественным давлением.

Но еще долгое время многие люди продолжали умирать из-за своей любви к совершенно определенному оттенку зеленого.

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