Найкраще спортивне харчування. Грудне молоко матері може знижувати ризик ожиріння у дітей

Бутират — це жирна кислота, яка присутня у грудному молоці. Вона має багато біологічних функцій, наприклад протизапальних, а також запобігає появі толерантності до інсуліну й ожиріння.

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Попередні дослідження показали, що кишкові анаеробні бактерії синтезують бутират шляхом ферментації вуглеводів, що не перетравлюються. Серед багатьох коротких жирних кислот (наприклад, ацетату та пропіонату) бутират є важливим джерелом енергії, яке використовується епітеліальними клітинами товстої кишки, пише News Medical.

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Хоча є багато досліджень, пов'язаних із кишковим бутиратом, не так багато з них прояснюють походження бутирату грудного молока. Було висловлено припущення, що кишкова мікробіота матері синтезує бутират, який може потрапляти у грудне молоко через кровотік матері. На сьогодні не було задокументовано жодних доказів, які б вказували на місцеве виробництво бутирату за рахунок мікробіоти. При цьому досліджень, які доводять здатність цієї жирної кислоти запобігати набору ваги недостатньо.

Про дослідження

Дослідження проводилося серед здорових матерів зі здоровим індексом маси тіла до вагітності, які годували дітей грудьми щонайменше до шести тижнів. Усього залучили 71 пару матерів із немовлятами.

Автори вимірювали загальну кількість грудного молока, яку споживала дитина, за допомогою дейтерієвої води (вода, в якій замість атомів водню стоять атоми дейтерію, які можна відстежувати в організмі). Також оцінювався склад грудного молока, кількість білків, жирів і вуглеводів, кількість власне бутирата, різноманітність мікробіоти матері та немовлят. Крім попереднього, аналізували і кількість підшкірного жиру.

Результати дослідження

Загалом були виявлені негативні зв'язки між концентраціями бутирату грудного молока та показниками маси тіла й ожиріння немовлят. Цей висновок узгоджується з попереднім дослідженням, в якому повідомлялося, що бутират запобігає надмірному збільшенню ваги й ожиріння в дитинстві.

Оскільки було виявлено, що концентрація бутирату в грудному молоці обернено пропорційна обсягу споживанню власне грудного молока, було висловлено припущення, що висока концентрація бутирату в ГМ може бути причиною низького споживання молока у деяких дітей грудного віку. Автори припустили, що запах та/або смак молока з бутиратом і його здатність регулювати апетит потенційно можуть знизити споживання ГМ немовлятами.

Висновки щодо ідеї про походження бутирату грудного молока виявилися дуже цікавими. У грудному молоці знайшлося досить багато штамів бактерій, які синтезують цю жирну кислоту. Раніше такі штами знаходили лише в мікробіоті товстої кишки, оскільки вони є анаеробами (мікроорганізмами, здатними жити в умовах без кисню). Як ці види бактерій потрапляють у грудне молоко — поки що залишається загадкою.

Раніше Фокус писав про те, який смак має грудне молоко і чи можна його пити дорослим? За словами Алекси Мізес Мелчак, сімейної лікарки з Центру сімейної медицини, штату Північна Кароліна, США, грудне молоко за смаком точно відрізняється від молока корови.