Впадають у сплячку. Вчені виявили, що взимку людям потрібно більше сну, ніж влітку

Дослідження передбачає, що для здорового сну необхідно вносити коригування залежно від пори року.

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Якщо взимку ви ледве можете піднятися з ліжка в той же час, що і влітку, насмішки про вашы лінощі цілком можуть виявитися необґрунтованими, і вчені знайшли пояснення. Нове дослідження передбачає, що нам слід коригувати свій графік сну залежно від пори року, пише The Guardian.

Дослідження проводилося в Клініці сну та хрономедицини у лікарні Святої Ядвіги у Німеччині. Аналіз людей, які брали участь в дослідженні сну, показав, що взимку люди сплять більше у фазі швидкого сну, яка, як відомо, пов'язана з нашим циркадним ритмом.

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Вчені виявили, що загальний час сну виявився приблизно на годину більшим взимку, ніж влітку, проте цей результат дослідники не вважали статистично значущим. У той же час вони виявили, що швидкий сон, на який впливає зміна освітлення, взимку триває на пів години довше, ніж влітку.

Зазначимо, що дослідження проводилося серед міського населення, яке страждає на порушення сну, і тепер дослідники планують відтворити його на людях зі здоровим сном, що стане першим доказом необхідності коригування навичок сну залежно від пори року. Вчені відзначають, що найкраще вирішення цієї проблеми полягає в ранньому відході до сну в холодні місяці.

За словами автора дослідження, доктора Дітера Кунца, сезонні періоди притаманні будь-якій живій істоті на цій планеті. Незважаючи на те, що взимку ми, як і раніше, функціонуємо без змін, людська фізіологія пригнічується, і вже в останні дні зими — на початку весни ми можемо відчути спустошення.

Дослідники вважають, що саме тому людям варто задуматися про те, щоб коригувати свої звички сну залежно від пори року, або пристосовувати шкільні та робочі графіки до сезонних потреб у сні.

Зазначимо, що в цьому дослідженні взяли участь близько трьох сотень людей із проблемами зі сном. Вчені визнають, що для підтвердження результатів потрібно буде відтворити дослідження на людях зі здоровим сном, проте побоюються, що у них зміни ритмів сну можуть бути ще більшими, ніж у цьому дослідженні.

Раніше Фокус писав про те, як часто потрібно міняти постільну білизну, щоб сон був здоровим.