Впадают в спячку. Ученые обнаружили, что зимой людям требуется больше сна, чем летом

Исследование предполагает, что для здорового сна необходимо вносить корректировки в зависимости от времени года.

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Если зимой вы едва можете подняться с кровати в то же время, что и летом, насмешки о вашей лени вполне могут оказаться необоснованными, и ученые нашли тому объяснение. Новое исследование предполагает, что нам следует корректировать свой график сна в зависимости от времени года, пишет The Guardian.

Исследование проводилось в Клинике сна и хрономедицины в больнице Святой Ядвиги в Германии. Анализ людей, участвовавших в исследовании сна, показал, что зимой люди спят больше в фазе быстрого сна, которая, как известно, связана с нашим циркадным ритмом.

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Ученые обнаружили, что общее время сна оказалось примерно на час больше зимой, чем летом, однако этот результат исследователи не посчитали статистически значимым. В то же время, они обнаружили, что быстрый сон, на который влияет изменение освещения, зимой длится на полчаса дольше, чем летом.

Отметим, что исследование проводилось среди городского население, страдающего от нарушений сна, и теперь исследователи планируют воспроизвести его на людях со здоровым сном, что станет первым доказательством необходимости корректировки привычек сна в зависимости от времени года. Ученые отмечают, что наилучшее решение данной проблемы заключается в более раннем отходе ко сну в холодные месяцы.

По слова автора исследования, доктора Дитера Кунца, сезонные периоды присущи любому живому существу на этой планете. Несмотря на то, что зимой мы по-прежнему функционируем без изменений, человеческая физиология подавляется, и уже в последние дни зимы — начале весны мы можем почувствовать опустошение.

Исследователи полагают, что именно поэтому людям стоит задуматься о том, чтобы корректировать свои привычки сна в зависимости от времени года, или приспосабливать школьные и рабочие графики к сезонным потребностям во сне.

Отметим, что в данном исследовании приняли участие около трех сотен людей с проблемами со сном. Ученые признают, что для подтверждения результатов потребуется воспроизвести исследования на людях со здоровым снов, однако опасаются, что у них изменения ритмов сна могут быть еще больше, чем в данном исследовании.

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