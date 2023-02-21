Вічна хімія. Як повсякденне використання предметів побуту нас вбиває, — розповідають вчені

Згідно з новим дослідженням, життєво важливі функції імунних клітин, які називаються нейтрофілами, можуть бути порушені токсичними хімічними речовинами, з якими ми стикаємося щодня.

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Негативний вплив хімічних речовин, званих ПФАВ, на здоров'я продовжує залишатися відкритим. Вчені з Університету штату Північна Кароліна (УСК) показали, деякі типи ПФАВ можуть порушувати життєво важливі функції імунних клітин. Ця група речовин входить до складу водовідштовхувальних покриттів на тканині, антипригарних покриттів на посуді та захисної упаковки на продуктах.

Пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАВ) є широкою групою хімічних речовин, які стають все більш і більш проблематичними в міру того, як проводиться більше досліджень щодо них. Оскільки вони були розроблені у 1940-х роках, їх антипригарні та водовідштовхувальні властивості зробили їх привабливими для широкого кола застосувань у звичайних побутових товарах, пише New Atlas.

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Лише пізніше їхній вплив на здоров'я став очевидним. Вплив ПФАР було пов'язано, зокрема, з діабетом, низькою вагою під час народження, проблемами з фертильністю, захворюваннями щитоподібної залози та різними видами раку. Гірше того, їхнє довге життя і велика кількість роблять їх уразливими для оточуючих.

У новому дослідженні команда УСК дослідила вплив дев'яти різних молекул ПФАВ на вроджену імунну систему, які раніше не були добре вивчені. Команда протестувала ПФАВ на імунних клітинах, званих нейтрофілами, одними з перших організмів, що реагують на інфекцію і борються, скидаючи активні форми кисню на патогени в процесі, який називається респіраторним вибухом.

Було протестовано три групи нейтрофілів: деякі були культивовані зі зразків крові людини, деякі отримані з ембріонів рибок даніо, а деякі — з інших клітин, які були хімічно оброблені, щоб поводитися як нейтрофіли. Кожна група зазнала впливу розчинів дев'яти хімічних речовин ПФАР, усі з яких були виявлені в річці Кейп-Фір у Північній Кароліні, а також крові людей у цьому районі.

Один ПФАР був особливо проблематичним — GenX, пізніша хімічна речовина, яку ввели для заміни попереднього, токсичнішого ПФАР, але зрештою було виявлено, що в неї є свої проблеми, пов'язані зі шкодою здоров'ю. У цьому випадку було виявлено, що GenX порушує процес респіраторного вибуху у всіх трьох групах, потенційно послаблюючи імунну відповідь на патогени. Було виявлено, що другий ПФАВ, званий PFHxA, також пригнічує цей процес, але лише в рибок даніо і нейтрофілоподібних клітин.

Команда каже, що це дослідження розкриває нові проблеми, пов'язані з цими і без того проблемними хімічними речовинами, але необхідно провести подальшу роботу, щоб з'ясувати, як вони можуть впливати на вроджену імунну систему на рівнях, яких зазнають звичайні люди.

"Найтриваліший хімічний вплив у нашому дослідженні становив чотири дні, тому, очевидно, ми не можемо порівнювати це з реальним впливом на людину протягом чотирьох десятиліть", — сказав Джефф Йодер, кореспондент дослідження. — Ми спостерігали за високою дозою одного ПФАР протягом короткого періоду часу, в той час, як люди в басейні річки Кейп-Фір зазнавали впливу суміші ПФАР низької дози протягом тривалого періоду. Тому, хоча ми можемо сказати, що спостерігаємо токсичний ефект від високої дози в клітинних лініях, ми поки що не можемо сказати, які наслідки довгостроковий вплив може мати в кінцевому підсумку на імунну систему".

Раніше Фокус писав про те, що небезпека тефлонових сковорідок доведена вченими. Дослідники виявили, що навіть крихітне ушкодження поверхні здатне звільнити мільйони небезпечних мікроскопічних частинок.