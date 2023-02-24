Бережіть серце. Холостяки-чоловіки вдвічі частіше вмирають від серцевої недостатності

Нове дослідження свідчить про те, що щасливий шлюб насправді є ключем до більш довгого та здорового життя.

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Неприємні новини для неодружених: вчені виявили, що одружені чоловіки вдвічі рідше вмирають від серцевої недостатності протягом п'яти років після встановлення діагнозу. Дослідники припускають, що це може бути пов'язане з тим, що у них менше шансів, що хтось інший стежитиме за їх здоров'ям, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Університету Колорадо проаналізували дані 6800 дорослих американців у віці 45 років і більше, взятих із теперішнього дослідження. Після цього дослідники порівняли ці дані із записами 94 добровольців, у яких за медичними показаннями була діагностована серцева недостатність.

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Загалом вчені стежили за реципієнтами близько 5 років. Тепер вчені впевнені, що їх результати доповнюють і таку кількість доказів, що підкреслюють користь для здоров'я від одруження, включно із зниженням ризику недоумства, діабету другого типу, а тепер і ризику смерті від серцевої недостатності.

Результати дослідження свідчать про те, що затяті холостяки приблизно в 2,2 рази частіше вмирають протягом п'яти років після встановлення діагнозу, ніж чоловіки, які перебувають у шлюбі. При цьому вчені не виявили такої закономірності у жінок.

Зазначимо, що серцева недостатність, на відміну від серцевого нападу, є хронічним станом, у якому серце більше може ефективніше качати кров через ослаблення м'язів. Симптоми включають втому і задишку, а пацієнтів часто госпіталізують через важкість стану. Основна складність полягає в тому, що на сьогодні у світі не існує якихось ліків від цього захворювання, а статистика свідчить про те, що лише половина пацієнтів із подібним діагнозом живуть понад 5 років після його затвердження.

Автори дослідження запевняють, що соціальна взаємодія та ізоляція відіграють важливу роль у настрої та загальному стані здоров'я людини. Понад тим, дослідники тепер заявляють, що медикам необхідно враховувати сімейний стан при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю.

Вчені вважають, що така сумна статистика може ґрунтуватися на тому, що чоловіки можуть покладатися на жінок, щоб вони дбали про їхнє здоров'я та нагадували про необхідність приймати ліки. За словами лікаря-резидентки Університету Колорадо та провідного автора дослідження доктора Катарини Лейби, результати свідчать про те, що медикам необхідно лікувати пацієнтів не лише з точки зору медичних факторів, а й контексту їхнього життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.