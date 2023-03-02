Кінець часів. Які продукти допоможуть вижити, якщо на Землю впаде астероїд або розпочнеться ядерна зима

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, як змінилась би наша дієта після потужного удару астероїда.

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Відомо, що майже 66 мільйонів років тому астероїд пролетів крізь атмосферу Землі та врізався в морське дно, викликавши вибух у 6,5 разів сильніший за ядерну бомбу, скинуту на Хіросіму. Внаслідок удару величезні клуби сміття та сірки потрапили в атмосферу Землі, заблокувавши сонячне світло та тепло на кілька років, пише Science Alert.

Фотосинтез припинився, рослини перестали рости, а ті небагато динозаврів, яким вдалося вижити після вибуху, загинули від голоду. Проте викопні записи показують, що далеко не для всіх цей період виявився плачевним — гриби, наприклад, процвітали.

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У 2019 році науковий журналіст і редактор Vox Браян Уолш видав книгу під назвою "Кінець часів", в ній описуються три можливі сценарії катастрофічних подій, які безпосередньо загрожують існуванню людства:

зіткнення з астероїдом;

виверження супервулкану;

ядерна війна.

По суті, всі ці три сценарії є зовсім не райдужним майбутнім для людства — унаслідок будь-якого з них сонячне світло буде заблоковане, а значить рослинам просто не буде чим харчуватися. Уолш зазначає, що для того, щоб вижити людям, доведеться адаптуватися до нових реалій, а значить знадобиться минулий досвід планети. В умовах без сонячного світла нам доведеться зосередитись на розвитку сільського господарства без сонячного світла — тобто вирощувати гриби, щурів і комах.

Більш ранні дослідження свідчать про те, що астероїди, ядерна війна або супервулкани здатні заблокувати Сонце на роки, а наслідки будуть зіставні з темами, які прирекли динозаврів на смерть 66 мільйонів років тому.

У разі відтворення одного з цих сценаріїв рівень сонячного світла може знизитися на 90%, тоді глобальна температура може знизитися до 25 градусів за Цельсієм. За таких умов наша харчова система зруйнується і доведеться шукати нові джерела їжі, здатні виживати в нових реаліях.

У книзі Уолш бачить рішення продуктової катастрофи у вирощуванні грибів. Цю ідею він почерпнув в інженера-будівельника Девіда Денкенбергера, який описав свою ідею постапокаліптичного сільського господарства у книзі, написаній ще в 2014 році.

Світом правитимуть гриби чи люди

За словами Уолша, якщо люди вимруть внаслідок одного з цих сценаріїв, Землею, ймовірно, знову правитимуть гриби. Зрештою журналіст пропонує розглянути варіант того, що людям варто використовувати гриби у своїх інтересах, щоб подолати продуктову кризу.

Блокування Сонця обов'язково призведе до загибелі безлічі дерев. Люди, звичайно, не зможуть переварити всю цю мертву деревину, проте гриби, насправді, могли б — без фотосинтезу.

У своїй книзі Уолш навіть зробив математичні розрахунки: колода довжиною 0,9 метрів і шириною 10 сантиметрів повинна виробляти приблизно 1 кілограм грибів за чотири роки. Цей обсяг зовсім не здається великим, проте Денкенбергер вважає, що популяції, яка виживе після стихійного лиха, такої кількості їжі має вистачити.

Крім того, Денкенбергер припускає, що людство також зможе використовувати листя, з яких можна приготувати чай, щоб заповнити відсутні поживні речовини, зокрема вітамін С. Також листя цілком можна використовувати як корм для жуйних тварин, таких як щури і корови, якщо такі залишаться живими.

Дослідники також зазначають, що одним із найбільших джерел їжі можуть стати щури — вони здатні перетравлювати целюлозу, а значить також зможуть харчуватися мертвими деревами. Крім того, вони швидко розмножуються і не потребують сонячного світла, що робить їх зручним джерелом їжі для людини.

Ще одними не менш поживними "ласощами" дослідники називають комах — вони ймовірно зможуть пережити наслідки катастрофи і можуть стати джерелом поживних речовин і білка для людини.

Ті, хто вижив, об'єднаються

Крім того, у своїй книзі Уолш розвінчує поширений міф про те, що ті, хто вижив, рано чи пізно вдадуться до канібалізму. За його словами, ця ідея просто не спрацює після катастрофи, тому що люди, на жаль, не є стійким джерелом їжі.

У 2017 році група студентів бакалаврату підрахувала, як довго зможе проіснувати людство, якщо виживатиме лише за рахунок канібалізму. Прогнози, на жаль, не втішні — ми навряд чи протримаємось приблизно три роки, а потім на Землі залишиться лише одна людина.

Водночас Уолш зазначає, що створення нової сільськогосподарської системи вимагатиме злагодженої роботи, а тому дослідники вважають, що люди з більшою ймовірністю об'єднаються, ніж з'їдять одне одного.

Раніше Фокус писав про те, що як пережити ядерний вибух: учені розповіли, що робити і де сховатися від вибухової хвилі.