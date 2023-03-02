Конец времен. Какие продукты помогут выжить, если на Землю упадет астероид или начнется ядерная зима

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как изменилась бы наша диета после мощного удара астероида.

Related video

Известно, что около 66 миллионов лет назад астероид пролетел сквозь атмосферу Земли и врезался в морское дно, вызвав взрыв в 6,5 раз более мощный, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму. В результате удара огромные клубы мусора и серы попали в атмосферу Земли, заблокировав солнечный свет и тепло на несколько лет, пишет Science Alert.

Фотосинтез прекратился, растения перестали расти, а те немногие динозавры, которым удалось выжить после взрыва, погибли от голода. Однако ископаемые записи показывают, что далеко не для всех этот период оказался плачевным — грибы, например, процветали.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В 2019 году научный журналист и редактор Vox Брайан Уолш издал книгу под названием "Конец времен", в ней описываются три возможных сценария катастрофических событий, которые непосредственно угрожают существованию человечества:

столкновение с астероидом;

извержение супервулкана;

ядерная война.

По сути, все эти три сценария представляют собой вовсе не радужное будущее для человечества — в результате любого из них солнечный свет будет заблокирован, а значит растениям попросту не будет чем питаться. Уолш отмечает, что для того, чтобы выжить людям придется адаптироваться к новым реалиям, а значит пригодится прошлый опыт планеты. В условиях без солнечного света нам придется сосредоточиться на развитии сельского хозяйства без солнечного света — то есть выращивать грибы, крыс и насекомых.

Более ранние исследования свидетельствуют о том, что астероиды, ядерная война или супервулканы способны заблокировать Солнце на годы, а последствия будут сопоставимы с темы, которые обрекли динозавров на смерть 66 миллионов лет назад.

В случае воспроизведения одного из этих сценариев уровень солнечного света может снизиться на 90%, тогда глобальная температура может упасть до 25 градусов по Цельсию. При таких условиях наша пищевая система разрушится и человечеству придется искать новые источники пищи, способные выживать в новых реалиях.

В своей книге Уолш видит решение продуктовой катастрофы в выращивании грибов. Эту идею он почерпнул у инженера-строителя Дэвида Денкенбергера, который описал свою идею постапокалиптического сельского хозяйства в книге, написанной еще в 2014 году.

Миром будут править грибы или люди

По словам Уолша, если люди вымрут в результате одного из этих сценариев, Землей, вероятно, вновь будут править грибы. В результате журналист предлагает рассмотреть вариант того, что людям стоит использовать грибы в своих интересах, чтобы преодолеть продуктовый кризис.

Блокировка Солнца непременно приведет к гибели огромного количества деревьев. Люди, конечно, не смогут переварить всю эту мертвую древесину, однако грибы, на самом деле могли бы — без фотосинтеза.

В своей книге Уолш даже произвел математические расчеты: бревно длиной в 0,9 метра и шириной в 10 сантиметров должно производить около 1 килограмма грибов за четыре года. Этот объем вовсе не кажется большим, однако Денкенбергер считает, что той популяции, которая выживет после стихийного бедствия, такого количества пищи должно хватить.

Кроме того, Денкенбергер предполагает, что человечество также сможет использовать листья, из которых можно приготовить чай, чтобы восполнить недостающие питательные вещества, в том числе витамин С. Также листья вполне можно использовать в качестве корма для жвачных животных, таких как крысы и коровы, если таковы останутся в живых.

Исследователи также отмечают, что одним из наиболее обширных источников пищи также могут стать крысы — они способны переваривать целлюлозу, а значит также смогут питаться мертвыми деревьями. Кроме того они быстро размножаются и не нуждаются в солнечном свете, что делает их удобным источником пищи для человека.

Еще одним не менее питательным "лакомством" исследователи называют насекомых — они вероятно сумеют пережить последствия катастрофы и также могут стать источником питательных веществ и белка для человека.

Выжившие объединятся

Кроме того, в своей книге Уолш развенчивает распространенный миф о том, что выжившие рано или поздно прибегнут к каннибализму. По его словам, эта идея попросту не сработает после катастрофы, потому что люди, увы, не являются устойчивым источником пищи.

В 2017 году группа студентов бакалавриата подсчитала, как долго сможет просуществовать человечество, если будет выживать лишь за счет каннибализма. Прогнозы, увы, не утешительны — мы едва ли продержимся около трех лет, а затем на Земле останется всего один человек.

В то же время Уолш отмечает, что создание новой сельскохозяйственной системы потребует слаженной работы, а потому исследователи считают, что люди с большей вероятностью объединятся, чем съедят друг друга.

Ранее Фокус писал о том, что как пережить ядерный взрыв: ученые рассказали, что делать и где укрыться от взрывной волны.