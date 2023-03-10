Тримайтеся подалі. Психологи рекомендують не створювати близьких стосунків із трьома типами особистості

Турбота себе часто полягає в тому, щоб тримати важких людей із відривом, заявляє психолог.

Related video

Ми всі можемо згадати людей, які були руйнівною силою в нашому житті — чи-то був колишній романтичний партнер, чи-то друг або колега. Озираючись назад, ми можемо зрозуміти, що наші стосунки з ними принесли більше шкоди, ніж користі, і що наше нинішнє життя набагато краще за те, що було з ними. Але як розпізнати ознаки потенційно руйнівних стосунків перед тим, як вкладати в них занадто багато сил? Ось три речі, на які слід звернути увагу, щоб уберегти себе від емоційних уламків нездорової динаміки стосунків, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Будьте обережні, вкладаючи засоби в емоційно недоступну людину

Прагнучи стосунків із емоційно недоступною людиною, хай це будуть романтичні чи платонічні стосунки, ви часто змушуєте себе брати участь у танці "переслідувач-відступник". У стосунках такого типу чим більше ви переслідуєте іншу людину, шукаючи схвалення, близькості та/або зв'язку, тим більше вона може віддалятися від вас. Це може бути вкрай виснажливим заняттям, оскільки призводить до постійного почуття незадоволеності, низької самооцінки та відстороненості.

Люди схильні вважати, що чоловіки частіше відіграють роль дистанційованих, але останнє дослідження показує, що й жінки нерідко практикують емоційне дистанціювання. Незалежно від цього, щоб стосунки процвітали, обидві сторони мають бути зацікавлені та готові висловлюватися й спостерігати за вразливими місцями одне одного.

Уникайте людей, які не просять пробачення

Той, хто не просить пробачення, — це людина, якій важко зізнатися у своїй поведінці, особливо в тих випадках, коли вибачення виправдані.

Усі ми здійснюємо помилки. Тому всі ми маємо вміти перепрошувати. Вибачення в критичні моменти є важливим компонентом здорових стосунків.

Крім того, вибачення не слід зберігати лише для найбільших помилок. Визнання своїх дрібних помилок має значення та показує щиру турботу про людину, яка могла опинитися на стороні вашої помилки.

Просте вибачення: "Мені дуже шкода, що я прийшов пізніше, ніж обіцяв, я пропустив свій будильник, будь ласка, знайте, що я дуже ціную наше спільне проведення часу", — з наступними коригувальними діями — це все, що потрібно.

Оскільки той, хто не просить вибачення, часто не знає про свою безцеремонну поведінку, найкращим варіантом дій може стати звернення до нього. Якщо ви відчуваєте, що той, хто не перепрошує, усвідомлює, якої шкоди завдала вам його поведінка, але все одно не хоче просити вибачення з принципу або через спотворений погляд на ситуацію, вам, імовірно, краще піти з цих стосунків.

Будьте обережні з корисливими людьми, які ганяються за статусом

Усі стосунки тією чи іншою мірою корисливі. Ми спираємося на інших у пошуках підтримки, зв'язку, кохання, дружби, сміху тощо — того, що допомагає нам почуватися повноцінними людьми.

Але трапляються випадки, коли зрівнювання цінності стає однобоким. Наприклад, є багато людей, які шукають зв'язків із іншими, тому що це є якоюсь миттєвою метою. Це сумний факт соціального життя.

Такі люди часто пов'язують свою самооцінку з матеріальними речами, а не з дружбою та емоційними зв'язками. На їхню думку, немає нічого поганого в тому, щоб розглядати стосунки з кимось як засіб для досягнення якоїсь іншої мети. На жаль, часто саме ви програєте.

Тому остерігайтеся шукачів статусу, які залишаються поряд тільки для того, щоб пожинати плоди того, що ви можете зробити для них. Як тільки вони отримають те, що їм потрібно, вони, швидше за все, перейдуть до своєї жертви.

Як би не було важко іноді викреслити токсичних людей зі свого життя, важливо також знати, що однобокість таких стосунків зрештою принесе вам страждання та розчарування. Чим раніше ви відпустите їх, тим легше буде перебудувати своє життя відповідно до ваших уявлень.

Раніше Фокус писав про те, що щастя справді можна купити за гроші. Але психологи попереджають про одну умову.