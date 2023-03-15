Жахлива хвороба. Грибкова чума з'їдає живцем диких тварин по всій Африці

Учені попереджають, що різке скорочення видів амфібій загрожує людству безліччю прихованих, але не менш небезпечних для нас і навколишнього середовища наслідків.

Related video

Смертельний грибок, що роз'їдає шкіру, стрімко поширюється серед диких тварин Африки з початку століття, попередили вчені в середу, проливаючи світло на непомічену чуму амфібій, яка призвела до вимирання або близько до вимирання більшої кількості видів, ніж будь-який інший патоген, і тепер ризикує знищити ще більше видів африканському континенті.

Основні факти

Bd-Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) — це високоінфекційний грибок, який убиває жаб, саламандр та інших земноводних, уражаючи шкіру та викликаючи серцеві напади. Ймовірно, він існував у земноводних популяціях протягом десятиліть, перш ніж людська діяльність (швидше за все, торгівля дикими тваринами) випадково поширила його по всьому світу.

Хоча Bd, описана як найстрашніша хвороба з будь-коли зареєстрованих, знищила сотні видів амфібій по всьому світу й викликала занепад ще сотень видів, вважалося, що види, що мешкають в Африці, були позбавлені цього лиха.

Навпаки, результати недавнього дослідження свідчать, що Bd уже міцно влаштувався Африці та залишився непоміченим.

Хоча розрізнені випадки Bd можна було виявити з початку 1930-х років, грибкова інфекція почала поширюватися по континенту у 2000 році, і приблизно через десять років більш ніж 20% зразків виявилися позитивними на інфекцію, а в деяких регіонах цей показник досягав 74%.

За словами дослідників, результати дослідження, які збігаються з деякими повідомленнями про вимирання та зникнення амфібій, свідчать про те, що грибок швидше втрачений із поля зору, ніж відсутній, і вказують на серйозну загрозу для різноманітних видів амфібій Африки. До того ж на найбільший ризик наражаються ті, що мешкають у центральних, східних і західних регіонах Африки.

У тих регіонах, де за грибком ведеться ретельніший моніторинг, Bd призвів до вимирання або наблизив до вимирання сотні видів амфібій і викликав скорочення популяцій понад 500 видів, що робить його найстрашнішим патогеном в історії з точки зору біорізноманіття.

За чим слідкувати

Амфібії мають більше значення, ніж багато хто думає, і їх втрата може мати серйозні наслідки. Насамперед, земноводні є ключовими видами в багатьох екосистемах, отже, їхнє зникнення може кардинально змінити довкілля на гірший бік. Ці наслідки можуть мати великий вплив, наприклад, різко підвищити захворюваність на малярію, оскільки зменшиться кількість жаб, що стримують комарів. Біорізноманіття також є важливою рушійною силою інновацій, зокрема медицини, і чим більше видів зникає, тим менше в нас можливостей навчатися у них. Наприклад, саламандри, які мають дивовижну здатність до регенерації тканин, органів і навіть кінцівок, вивчаються з метою відкриття нових способів лікування серйозних ран.

Чого ми не знаємо

Незрозуміло, чому Bd почав поширюватися в Африці тільки з 2000 року, набагато пізніше, ніж на інших континентах, і через десятиліття після того, як в інших частинах світу були зареєстровані спалахи Bd. Це може бути просто випадковість, каже автор дослідження Венс Вреденбург, професор Державного університету Сан-Франциско та Музею зоології хребетних Каліфорнійського університету в Берклі. Збільшення кількості авіаперевезень людей і вантажів, які можуть сприяти транспортуванню та розповсюдженню грибка, "також є одним із винуватців". Зміна клімату також може зіграти свою роль, сказав Вреденбург, можливо, зробивши амфібій сприйнятливішими до інфекції або зробивши довкілля сприятливвшим для грибка.

Вирішальне питання

За словами Вреденбурга, швидкий сплеск Bd у 2000 році може свідчити, що цей грибок уже веде до скорочення популяцій амфібій в Африці. "Можливо, вимирання амфібій уже відбувається в Африці, і ніхто про це не знає", — додав Вреденбург.

Хоча знищити патоген неможливо, Вреденбург сказав, що, знаючи більше про те, як і коли він поширюється, можна врятувати амфібій, які постраждали. "З огляду на те, що схоже, що він поширюється по всьому світу за допомогою людини, у нас є моральний обов'язок взяти участь і спробувати керувати поширенням і пом'якшувати наслідки, коли це можливо", — сказав учений.

Раніше Фокус писав про жабу з повадками Росомахи. Вона здатна ламати кістки та використовувати їх проти ворогів.