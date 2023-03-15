Кошмарная болезнь. Грибковая чума съедает заживо диких животных по всей Африке

Ученые предупреждают, что резкое сокращение видов амфибий грозит человечеству множеством скрытых, но не менее опасных для нас и окружающей среды последствий.

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Смертельный грибок, разъедающий кожу, стремительно распространяется среди дикой животной Африки с начала века, предупредили ученые в среду, проливая свет на незамеченную чуму амфибий, которая привела к вымиранию или близкому к вымиранию большего количества видов, чем любой другой патоген, и теперь рискует уничтожить еще больше видов на африканском континенте.

Основные факты

Bd-Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) — это высокоинфекционный грибок, который убивает лягушек, жаб, саламандр и других земноводных, поражая кожу и вызывая сердечные приступы. Вероятно, он существовал в популяциях земноводных в течение десятилетий, прежде чем человеческая деятельность (скорее всего торговля дикими животными) случайно распространила его по всему миру.

Хотя Bd, описанная как самая страшная болезнь из когда-либо зарегистрированных, уничтожила сотни видов амфибий по всему миру и вызвала упадок еще сотен видов, считалось, что виды, обитающие в Африке, были избавлены от этого бедствия.

Напротив, результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что Bd уже прочно обосновался в Африке и просто остался незамеченным.

Хотя разрозненные случаи Bd можно было обнаружить с начала 1930-х годов, грибковая инфекция действительно начала распространяться по континенту в 2000 году, и примерно через десять лет более 20% образцов оказались положительными на инфекцию, а в некоторых регионах этот показатель достигал 74%.

По словам исследователей, результаты исследования, которые совпадают с некоторыми сообщениями о вымирании и исчезновении амфибий, свидетельствуют о том, что грибок скорее упущен из виду, чем отсутствует, и указывают на серьезную угрозу для разнообразных видов амфибий Африки. Причем наибольшему риску подвергаются те, которые обитают в центральных, восточных и западных регионах Африки.

В тех регионах, где за грибком ведется более тщательный мониторинг, Bd привел к вымиранию или приблизил к вымиранию сотни видов амфибий и вызвал сокращение популяций более 500 видов, что делает его самым страшным патогеном в истории с точки зрения биоразнообразия.

За чем следить

Амфибии имеют большее значение, чем многие думают, и их потеря может иметь серьезные последствия. Прежде всего, земноводные являются ключевыми видами во многих экосистемах, а значит, их исчезновение может кардинально изменить окружающую среду в худшую сторону. Эти последствия могут оказать большое влияние, например, резко повысить заболеваемость малярией, поскольку уменьшится количество лягушек, сдерживающих комаров. Биоразнообразие также является важной движущей силой инноваций, в частности, медицины, и чем больше видов исчезает, тем меньше у нас возможностей учиться у них. Например, саламандры, которые обладают удивительной способностью к регенерации тканей, органов и даже конечностей, изучаются с целью открытия новых способов лечения серьезных ран.

Чего мы не знаем

Неясно, почему Bd начал распространяться в Африке только с 2000 года, гораздо позже, чем на других континентах, и спустя десятилетия после того, как в других частях мира были зарегистрированы крупные вспышки Bd. Это может быть просто случайность, говорит автор исследования Вэнс Вреденбург, профессор Государственного университета Сан-Франциско и Музея зоологии позвоночных Калифорнийского университета в Беркли. Увеличение количества авиаперевозок людей и грузов, которые могут способствовать транспортировке и распространению грибка, "также является одним из виновников". Изменение климата также может сыграть свою роль, сказал Вреденбург, возможно, сделав амфибий более восприимчивыми к инфекции или сделав окружающую среду более благоприятной для грибка.

Решающий вопрос

По словам Вреденбурга, быстрый всплеск Bd в 2000 году может свидетельствовать о том, что этот грибок уже ведет к сокращению популяций амфибий в Африке. "Возможно, вымирание амфибий уже происходит в Африке, и никто об этом не знает", – добавил Вреденбург.

Хотя уничтожить патоген невозможно, Вреденбург сказал, что, зная больше о том, как и когда он распространяется, можно спасти пострадавшие виды амфибий. "Учитывая, что похоже, что он распространяется по всему миру с помощью человека, у нас есть моральный долг принять участие и попытаться управлять распространением и смягчать последствия, когда это возможно", – заключил ученый.

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