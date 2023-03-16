Відчувають поповнення в сім'ї. Вчені дізналися, чи можуть собаки винюхати вагітність

Багато власників собак скажуть "так". Наука не настільки ж впевнена.

Related video

Мало що може обманути чи заховатися від собачого носа. Натреновані собаки може віднайти слід за запахом у жвавому місті через два дні після того, як його залишили. Окрім цього, чотирилапі друзі можуть розрізняти запах вибухівки та виявляти шкідливі речовини в ґрунті в концентрації, меншій за одну частину на мільйон, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ба більше, маленькі лікарі завдяки своєму носу можуть виявити, зокрема численні види раку, діабет, нарколепсію, малярію і, зовсім недавно виявилося, COVID-19.

Окрім цього, багато власників пухнастих друзів діляться, що спостерігали у своїх улюбленців зовсім іншу поведінку, відтоді, як на тесті на вагітність з'явилися ці дві лінії. Однак досі не цілком відомо, що саме це спричиняло.

Звісно, під час вагітності відбувається чимало гормональних змін. Деякі з них цілком спроможні змінити запах. І річ не лише іншому балансі, адже певні статеві гормони, а саме естрогени, створюються в більшій кількості спеціально для терморегуляції тіла в цей особливий період — тобто, для того, щоб ви більше пітніли.

Тобто собака не відчуває запах вагітності як такої, але якби це було так, то ці гормональні зміни могли б дати правдоподібне пояснення його здатності.

А проте існує безліч інших пояснень та ймовірних причин, чому собака починає поводитися незвично для себе. Насамперед це пов'язано з людськими емоціями, аже ніхто інших з тварин так не відчує їх та їхню зміну. Вони тисячоліттями вчилися орієнтуватися за нашим виразом обличчя, тоном голосу та мовою тіла.

А оскільки вагітність приносить із собою цілий букет нових відчуттів і переживань, перепадів настрою, втому та загальне погане самопочуття. Тому собака цілком може відчути, що з його людиною щось не так.

Окрім цього, додайте зміни у поведінці людей, зокрема обережніше ставлення до свого живота, повільніша ходьба, більше сну, блювота вранці, зміна дієти та фізичних навантажень. Навіть найменше цуценя здатне помітили їх усіх.

Зі свого боку, як собаки підлаштовуються під своїх власників, так і люди зрештою корегуються під своїх улюбленців. А тому також помічаємо дивну поведінку у чотирилапих друзів, а потім на рівні підсвідомості вирішуємо, що це доказ природної здатності відчувати швидкого поповнення в сім'ї.

Зрештою дати відповідь, чи можуть собаки відчувати запах вагітності, поки досить непросто. Це, звісно, цілком ймовірно, та й багато власників домашніх тварин впевнено це підтвердять. Однак точних та переконливих даних наука ще не представила.

Раніше Фокус писав, як страхітлива поведінка котів стала попередженням про масштабну катастрофу в Японії.