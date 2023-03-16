Задушене кохання. Дослідження показують, що забруднення повітря руйнує сексуальне життя мух

Високий рівень озону руйнує хімічні сигнали, які комахи використовують із залучення партнерів, попереджає дослідження.

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Нове тривожне дослідження показало, що мухи важко відчувають потяг до партнерів зі спаровування в умовах впливу озонових забруднювачів, які "різко порушують" їх репродуктивну поведінку. Результати отримані тоді, коли скорочення популяцій комах є глобальною проблемою, оскільки мухи є невід'ємною частиною запилення 80 відсотків світових сільськогосподарських культур, пише Daily Mail.

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Мухи, які зазнали впливу озону, демонстрували "незвичайну поведінку при залицянні": самців більше залучали їхні побратими чоловічої статі, і, схоже, вони були нездатні розрізняти стать.

"Ми знали, що підвищений рівень озону може вплинути на шлюбні системи комах, оскільки він руйнує подвійні зв'язки між атомами вуглецю, а значить і феромони, – кажуть дослідники Нанджі Цзян та Маркус Кнаден з інституту хімічної екології Макса Планка. – Тим не менш, ми були вражені тим, що навіть трохи підвищені концентрації озону мають такий сильний вплив на поведінку мух".

Газ озон шкідливий для здоров'я людини і може спричинити напади астми, а також запалення очей, носа, дихальних шляхів та горла. Хоча він був присутній у нижніх шарах атмосфери в доіндустріальні часи, за словами експертів, його зміст становив лише 10 частин на мільярд (ЧнМ) порівняно з сьогоднішніми значеннями в 40 ЧнМ.

Згідно з окремим дослідженням, нещодавно в Мексиці озон також піднявся до 210 ЧнМ, завдяки поєднанню зміни клімату і викидів оксидів азоту, що продовжуються. В межахх експерименту мухи були поміщені в систему впливу озону, яка імітувала рівень забруднення повітря, що відчувається в містах у літній період. Піддавшись впливу 100 ЧнМ забрудненої речовини протягом двох годин, вчені спостерігали значне зниження рівня феромонів у мух. Крім того, самці, які зазнали впливу озону, вишиковувалися в "довгі ланцюжки для догляду", що, за словами вчених, було дуже загадково.

Інші види мух, які при парі покладаються на візуальні підказки, а не на феромони, не змінили своєї поведінки.

Д-р Цзян і д-р Кнаден додали: "Ми можемо пояснити, що самці почали доглядати один за одним після короткого впливу озону, оскільки вони, очевидно, не могли відрізнити озонованих самців від самок. Однак раніше ми про це не замислювалися. Тому ми були дуже спантеличені поведінкою самців, які зазнали впливу озону, які вишиковувалися в довгі ланцюжки догляду".

Білл Ханссон, співзасновник центру Макса Планка з хімічної екології комах нового покоління, вважає "малоймовірним", що мухи зможуть адаптуватися в умовах забруднення повітря, що швидко зростає. Він сказав: "Комахи та їхні феромони еволюціонували протягом мільйонів років. На відміну від них, концентрація забруднених речовин у повітрі різко зросла лише після індустріалізації".

Малоймовірно, що комунікаційні системи комах, що розвивалися під час еволюції, зможуть адаптуватися до нових умов протягом короткого періоду часу, якщо феромони раптом перестануть існувати. Єдиним рішенням цієї дилеми є негайне скорочення забруднених речовин у атмосфері.

Тепер вчені хочуть розширити свої дослідження та зосередитися на інших комахах, зокрема метеликах, які зазвичай йдуть за шлейфами феромонів на великі відстані.

Доктор Кнаден додав: "Ми хотіли б з'ясувати, чи призводять високі рівні озону до підвищення рівня гібридизації, коли близькоспоріднені види мух живуть в одному середовищі. Зрештою, хімічна комунікація у комах не обмежується шлюбною поведінкою".

Усі соціальні комахи, такі як бджоли, мурахи та оси, використовують хімічні сигнали для ідентифікації членів своєї колонії. Вчені також вивчають, чи впливає на соціальну структуру всередині мурашиних колоній повернення мурах після годівлі, під час якої вони піддавалися впливу підвищеного рівня забруднених речовин.

"Ви навіть не хочете уявити собі, що станеться, якщо соціальні структури в мурашниках або бджолиних вуликах раптово зруйнуються, тому що феромонний зв'язок більше не працює", — застеріг учений.

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