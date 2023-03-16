Задушенная любовь. Исследования показывают, что загрязнение воздуха разрушает сексуальную жизнь мух

Высокий уровень озона разрушает химические сигналы, которые насекомые используют для привлечения партнеров, предупреждает исследование.

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Новое тревожное исследование показало, что мухи с трудом испытывают влечение к партнерам по спариванию в условиях воздействия озоновых загрязнителей, которые "резко нарушают" их репродуктивное поведение. Результаты получены в то время, когда сокращение популяций насекомых является глобальной проблемой, поскольку мухи являются неотъемлемой частью опыления 80 процентов мировых сельскохозяйственных культур, пишет Daily Mail.

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Мухи, подвергшиеся воздействию озона, демонстрировали "необычное поведение при ухаживании": самцов больше привлекали их собратья мужского пола, и, похоже, они были неспособны различать полы.

"Мы знали, что повышенный уровень озона может повлиять на брачные системы насекомых, поскольку он разрушает двойные связи между атомами углерода, а значит и феромоны, – говорят исследователи Нанджи Цзян и Маркус Кнаден из Института химической экологии Макса Планка, – Тем не менее, мы были потрясены тем, что даже слегка повышенные концентрации озона оказывают такое сильное влияние на поведение мух".

Газ озон вреден для здоровья человека и может вызвать приступы астмы, а также воспаление глаз, носа, дыхательных путей и горла. Хотя он присутствовал в нижних слоях атмосферы в доиндустриальные времена, по словам экспертов, его содержание составляло всего 10 частей на миллиард (ЧнМ) по сравнению с сегодняшними значениями в 40 ЧнМ.

Согласно отдельному исследованию, недавно в Мексике озон также поднялся до 210 ЧнМ, благодаря сочетанию изменения климата и продолжающихся выбросов оксидов азота. В рамках исследования мухи были помещены в "систему воздействия озона", которая имитировала уровень загрязнения воздуха, ощущаемый в городах в летний период. Подвергаясь воздействию 100 ЧнМ загрязняющего вещества в течение всего двух часов, ученые наблюдали значительное снижение уровня феромонов у мух. Кроме того, самцы, подвергшиеся воздействию озона, выстраивались в "длинные цепочки для ухаживания", что, по словам ученых, было весьма загадочно.

Другие виды мух, которые при спаривании полагаются на визуальные подсказки, а не на феромоны, не изменили своего поведения.

Д-р Цзян и д-р Кнаден добавили: "Мы можем объяснить, что самцы начали ухаживать друг за другом после короткого воздействия озона, поскольку они, очевидно, не могли отличить озонированных самцов от самок. Однако раньше мы об этом не задумывались. Поэтому мы были весьма озадачены поведением самцов, подвергшихся воздействию озона, которые выстраивались в длинные цепочки ухаживания".

Билл Ханссон, соучредитель Центра Макса Планка по химической экологии насекомых нового поколения, считает "маловероятным", что мухи смогут адаптироваться в условиях быстро растущего загрязнения воздуха. Он сказал: "Насекомые и их феромоны эволюционировали в течение миллионов лет. В отличие от них, концентрация загрязняющих веществ в воздухе резко возросла только после индустриализации".

Маловероятно, что коммуникационные системы насекомых, которые развивались в ходе эволюции, смогут адаптироваться к новым условиям в течение короткого периода времени, если феромоны вдруг перестанут существовать. Единственным решением этой дилеммы является немедленное сокращение загрязняющих веществ в атмосфере.

Теперь ученые хотят расширить свои исследования и сосредоточиться на других насекомых, в том числе мотыльках, которые обычно следуют за шлейфами феромонов на большие расстояния.

Доктор Кнаден добавил: "Мы хотели бы выяснить, приводят ли высокие уровни озона к повышению уровня гибридизации, когда близкородственные виды мух живут в одной среде обитания. В конце концов, химическая коммуникация у насекомых не ограничивается брачным поведением".

Все социальные насекомые, такие как пчелы, муравьи и осы, используют химические сигналы для идентификации членов своей колонии. Ученые так же изучают, влияет ли на социальную структуру внутри муравьиных колоний возвращение муравьев после кормежки, во время которой они подвергались воздействию повышенного уровня загрязняющих веществ.

"Вы даже не хотите представить себе, что произойдет, если социальные структуры в муравейниках или пчелиных ульях внезапно разрушатся, потому что феромонная связь больше не работает", – предостерег в качестве заключения ученый.

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