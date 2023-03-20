Виявлено несподівану функцію імунних клітин крові

Французькі дослідники зробили дивовижне відкриття, що перевернуло уявлення про функції деяких кров'яних клітин.

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У дослідженні професор Томас Марішал (професор ULiège, дослідник Welbio в науково-дослідному інституті WEL) та його команда з Інституту GIGA виявили раніше невідому функцію імунних клітин крові: їх здатність розростатися та замінювати тканинних макрофагів у здорових людей, пише Technology.

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Проліферація (здатність клітин розростатися) необхідна для життя і дозволяє замінювати використані клітини з обмеженого числа стовбурових, але неконтрольована проліферація може призвести до раку. Дослідження наголошує на важливості моноцитів для підтримки нормального функціонування організму і може мати наслідки для досліджень раку.

Створення складних багатоклітинних організмів, включаючи людину, вимагає виробництва мільярдів клітин з обмеженого числа клітин-попередників, які зазнали проліферації та згодом набули специфічної будови та функцій при організації в тканині та органи.

Наше нинішнє розуміння показує, що більшість клітин у живому організмі виникають із стовбурових, які зазнали поділу для виробництва більшої кількості клітин. Ці клітини перестають проліферувати, щоб спеціалізуватися, диференціюватися і розвинутись у м'язи, мозок, кістки, імунні клітини тощо. Неправильне регулювання цього процесу може призвести до розвитку різних захворювань, найбільш яскравим прикладом яких є рак.

У своїй статті професор Томас Марішаль і його команда виявили, що імунні клітини крові, зокрема моноцити, мають здатність до проліферації, яка, як вважалося раніше, властива тільки стовбуровим клітинам. Раніше вважалося, що моноцити є диференційованими клітинами, але команда виявила, що вони здатні проліферувати та виробляти певний обсяг моноцитів у тканинах, з яких згодом утворюються макрофаги. Макрофаги – важливі імунні клітини, які захищають від мікробів та допомагають правильному функціонуванню органів.

За словами професора Марішала, це відкриття є значним проривом, який ставить під сумнів наше нинішнє розуміння ролі клітинної проліферації у формуванні та підтримці імунної системи.

Дослідження також передбачає, що інформація, отримана при підрахунку моноцитів в аналізі крові, може лише обмежене уявлення про процеси на рівні тканин під час інфекції або запалення, оскільки моноцити можуть проліферувати після потрапляння в тканини. Він пояснює, що ця контрольована проліферація не є раковою і має лише одну мету — сприяти якомога ефективнішому заміщенню імунних клітин, що мешкають у тканинах, зокрема макрофагів.

Раніше Фокус писав про підказку у плазмі крові. Вчені виявили спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера за роки до початку симптомів.