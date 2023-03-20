Обнаружена неожиданная функция иммунных клеток крови

Французские исследователи сделали удивительное открытие, перевернувшее представление о функциях некоторых кровяных клеток.

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В исследовании профессор Томас Маришал (профессор ULiège, исследователь Welbio в научно-исследовательском институте WEL) и его команда из Института GIGA обнаружили ранее неизвестную функцию иммунных клеток крови: их способность разрастаться и заменять тканевых макрофагов у здоровых людей, пишет Technology Networks.

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Пролиферация (способность клеток разрастаться) необходима для жизни и позволяет заменять использованные клетки из ограниченного числа стволовых, но неконтролируемая пролиферация может привести к раку. Исследование подчеркивает важность моноцитов для поддержания нормального функционирования организма и может иметь последствия для исследований рака.

Создание сложных многоклеточных организмов, включая человека, требует производства миллиардов клеток из ограниченного числа клеток-предшественников, которые подверглись пролиферации и впоследствии приобрели специфическое строение и функции при организации в ткани и органы.

Наше нынешнее понимание показывает, что большинство клеток в живом организме возникают из стволовых, которые подверглись делению для производства большего количества клеток. Эти клетки перестают пролиферировать, чтобы специализироваться, дифференцироваться и развиться в мышцы, мозг, кости, иммунные клетки и так далее. Неправильная регуляция этого процесса может привести к развитию различных заболеваний, наиболее ярким примером которых является рак.

В своей статье статье профессор Томас Маришаль и его команда обнаружили, что иммунные клетки крови, в частности моноциты, обладают способностью к пролиферации, которая, как считалось ранее, присуща только стволовым клеткам. Ранее считалось, что моноциты являются дифференцированными клетками, но команда обнаружила, что они способны пролиферировать и производить определенный объем моноцитов в тканях, из которых впоследствии образуются макрофаги. Макрофаги — важные иммунные клетки, которые защищают от микробов и помогают правильному функционированию органов.

По словам профессора Маришала, это открытие является значительным прорывом, который ставит под сомнение наше нынешнее понимание роли клеточной пролиферации в формировании и поддержании иммунной системы.

Исследование также предполагает, что информация, полученная при подсчете моноцитов в анализе крови, может дать лишь ограниченное представление о процессах на уровне тканей во время инфекции или воспаления, поскольку моноциты могут пролиферировать после попадания в ткани. Он объясняет, что эта контролируемая пролиферация не является раковой и имеет только одну цель — способствовать как можно более эффективному замещению иммунных клеток, обитающих в тканях, в частности макрофагов.

Ранее Фокус писал о подсказке в плазме крови. Ученые нашли способ диагностировать болезнь Альцгеймера за годы до начала симптомов.