Сиплеться з небес. Учені з'ясували те, що дозволяє Антарктиді утримувати "крижану шапку"

Дослідникам знадобилося чверть століття спостережень, щоб зрозуміти, як антарктичні снігопади впливають на долю континенту та глобального рівня моря загалом.

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Клімат нашої планети надзвичайно складний і залежить від багатьох факторів, деякі з них важливі в короткостроковій перспективі, інші мають довгострокові наслідки. Антарктида є одним із найефективніших двигунів, які регулюють кліматичні зміни на Землі ось уже тисячі років, пише New Atlas.

Однією з причин, чому Антарктида відіграє таку важливу роль для зміни клімату планети, є її гігантська крижана шапка, яка тягнеться на десятки кілометрів у глибину на замерзлому континенті. По суті, вона є величезним резервуаром води, який істотно впливає на глобальний рівень моря. Саме тому, за словами вчених, нам так важливо розуміти динаміку того, як крижана шапка Антарктиди наростає і як її частини (айсберги) відколюються від неї, відпливаючи далеко в океан.

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Група вчених на чолі з Британською антарктичною службою (BAS) використала дані спостережень за останні 25 років, щоб показати, як зміни кількості снігопадів над Антарктидою впливають на глобальне підвищення рівня моря у короткостроковій перспективі.

У процесі дослідження вчені вивчили сучасні комп'ютерні моделі, які вважають, що найважливішими факторами впливу антарктичних льодів на рівень моря є:

океанічні течії;

температури.

Саме вони відіграють важливу роль у зміні клімату в довгостроковій перспективі. Однак дослідники BAS тепер вважають, що не менш важливий вплив на підвищення рівня моря мають і снігопади над Антарктидою, нехай їхній вплив і є короткостроковим.

Учені вивчили швидкість випадання снігу в затоці моря Амундсена на заході Антарктиди. А внаслідок цього вчені дійшли висновку, що зміна кількості снігопадів може мати значні короткострокові наслідки для балансу маси в регіоні, тобто і для рівня моря зокрема.

Простими словами, питання полягає в тому, скільки снігу випадає у конкретний проміжок часу. Коли крига падає в море, вона додає більше води, тому рівень моря підвищується. Якщо снігопад невеликий, то антарктичні льоди, по суті, зазнають лише чистих втрат, а рівень моря невблаганно підвищується. Однак, якщо снігопад сильний, це означає, що крижаний покрив континенту накопичуватиметься швидше, ніж відколюються льодовик — виникає надлишок льоду, а значить підвищення рівня моря сповільнюється.

У процесі дослідження вчені з'ясували, що в період із 1996 року затока моря Амундсена втратила 3 331 гігатонну кригу, що призвело до підвищення рівня моря на 9,2 міліметра. Однак це підвищення не було послідовним:

з 2009 по 2013 спостерігалася снігова посуха — затока сприяла підвищенню моря на 25%;

з 2019 по 2020 рр. сильні снігопади призвели до уповільнення підвищення рівня моря на 50%.

За словами провідного автора дослідження, доктора Бена Девісона з Університету Лідса, зміни температури та циркуляції океану викликають довгострокові та більші зміни у льодах Антарктиди, проте інші фактори також мають свій вплив, нехай і короткостроковий. Вчений зазначає, що важливо розуміти механізм нарощування та втрати льоду Антарктидою, щоб краще розуміти зміни клімату, які на нас чекають надалі.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід" : простягається на 460 км і прискорює танення.