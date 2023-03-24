Сыплется с небес. Ученые обнаружили то, что позволяет Антарктиде удерживать "ледяную шапку"

Исследователям потребовалось четверть века наблюдений, чтобы понять, как антарктические снегопады влияют на судьбу континента и глобального уровня моря в целом.

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Климат нашей планеты чрезвычайно сложен и зависит от множества факторов, некоторые из них важны в краткосрочной перспективе, другие же имеют долгосрочные последствия. Антарктида является одним из самых эффективных двигателей, которые регулируют климатические изменения на Земле вот уже тысячи лет, пишет New Atlas.

Одной из причин, почему Антарктида играет такую важную роль для изменения климата планеты, является ее гигантская ледяная шапка, которая простирается на десятки километров в глубину на замерзшем континенте. По сути, она представляет собой огромный резервуар воды, который оказывает существенное влияние на глобальный уровень моря. Именно поэтому, по словам ученых, нам так важно понимать динамику того, как ледяная шапка Антарктиды нарастает и как ее части (айсберги) откалываются от нее, уплывая далеко в океан.

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Группа ученых во главе с Британской антарктической службой (BAS) использовали данные наблюдений за последние 25 лет, чтобы показать, как изменения количества снегопадов над Антарктидой влияют на глобальное повышение уровня моря в краткосрочной перспективе.

В ходе исследования ученые изучили современные компьютерные модели, которые полагают, что наиболее важными факторами влияния антарктических льдов на уровень моря являются:

океанические течения;

температуры.

Именно они играют важную роль в изменении климата в долгосрочной перспективе. Однако исследователи BAS теперь полагают, что не менее важное влияние на повышение уровня моря оказывают и снегопады над Антарктидой, пусть их влияние и является краткосрочным.

Ученые изучили скорость выпадения снега в заливе моря Амундсена на западе Антарктиды. А результате ученые пришли к выводу, что изменение количества снегопадов могут иметь значительные краткосрочные последствия для баланса массы в регионе, то есть и для уровня моря в том числе.

Простыми словами, вопрос заключается в том, сколько снега выпадает в конкретный промежуток времени. Когда лед падает в море, он добавляет больше воды, поэтому уровень моря повышается. Если снегопад небольшой, то антарктические льды, по сути, несут лишь чистые потери, а уровень моря неумолимо повышается. Однако, если снегопад сильный, это значит, что ледяной покров континента будет накапливаться быстрее, чем откалываются ледники — возникает некий избыток льда, а значит повышение уровня моря замедляется.

В ходе исследования ученые обнаружили, что в период с 1996 года залив моря Амундсена потерял 3331 гигатонны льда, что привело к повышению уровня моря на 9,2 миллиметра. Однако это повышение не было последовательным:

с 2009 по 2013 наблюдалась снежная засуха — залив способствовал повышению моря на 25%;

с 2019 по 2020 сильные снегопады привели к замедлению повышения уровня моря на 50%.

По словам ведущего автора исследования, доктора Бена Дэвисона из Университета Лидса, изменения температуры и циркуляции океана вызывают долгосрочные и более крупные изменения в льдах Антарктиды, однако другие факторы также оказывают свое влияние, пусть и краткосрочное. Ученый отмечает, что важно понимать механизм наращивания и потери льда Антарктидой, чтобы лучше понимать изменения климата, которые нас ждут в дальнейшем.

Ранее Фокус писал о том, что под ледяным щитом Антарктиды найден "трубопровод": простирается на 460 км и ускоряет таяние.